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Гаскойн: «Хотелось бы вернуть Фергюсона в „Манчестер Юнайтед“ на сезон»

вчера, 22:31

Недавние проблемы в «Манчестер Юнайтед» часто возлагают на руководство или тренеров, не принимая во внимание, что сами игроки могут быть частью проблемы.

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн высказал свои мысли.

Легендарный сэр Алекс Фергюсон столкнется с трудностями в нынешнем составе «Манчестера», и выразил желание, чтобы Фергюсон возглавил команду на один сезон и взял на себя давление, оказываемое на команду.

Это я, как игрок, знал, что я хорош. И неважно, с кем я играл, или кого заменял, например, никаких проблем. Даже Жозе Моуринью не продержался долго, Дэвид Мойес тоже недолго. Тен Хаг, мне его немного жаль. Я бы хотел, чтобы Фергюсон занял пост хотя бы на один сезон и просто посмотрел, что он может сделать с этими игроками, потому что я думаю, что некоторые из них издеваются над Тен Хагом. Нужно отдать этому человеку немного уважения, и это такой огромный клуб, что я не думаю, что некоторые игроки понимают, за кого они играют.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 14:56
Гаскойн зачем все это говорит?
Rivera_10
Rivera_10
сегодня в 12:52
Ну так правильно, Андерсон и Смолинг это ощибки Фергюссона, брались как будущие топы за приличные деньги. Никто не заиграл. Также как и ошибка Фил Джонс, а также Эрнандес.
И что толку, что Рэшфорд с 2005, а Томиней с 2002??? А ничего. САФ с ними и не работал, с ними работали тренеры юношеских и молодёжных команд. Повторяю эти игроки стали доступны через 3-5 лет для основы МЮ да и то не на длинную дистанцию в силу возраста. А Мактоминей ничего суперского и не представляет из себя, поэтому и переход всего лишь в Наполи, а не в Реал или Барсу. Обычный средний игрок работяга. А Рэшфорд так стабильно заиграть и не может.
Потому что опыта Ферги хватило выжать из старого состава помледние соки и стать чемпионами. А ничего не говорит провал в ЛЧ? Когда команда не смогла даже из группы выйти. Это вообще не звоночки ни разу???
Я не спорю, что тренеры после него облажались, но и Ферги оставил старую команду без будущего. Он вкладывал большие надежды в Смоллинга, Андерсона, Фила Джонса и других, а никто не смог заменить старых топов.
Yodr
Yodr ответ Rivera_10 (раскрыть)
сегодня в 11:54, ред.
Мактоминей в системе МЮ с 2002 года. Рэшфорд - с 2005 года.
Смоллинги и Андерсены я специально посмотрел в последнем сезоне 2012/13 когда МЮ стал чемпионом АПЛ с Фергюсоном, играли по 10 игр. Скамеечники. Если бы это были будущие звезды - они играли по по 20-30 игр в сезоне, СОЗДАВАЯ РЕЗУЛЬТАТ. Скамеечники только поддерживают конструкцию.
Вопрос звучит иначе. Почему Фергюсон с этим составом стал чемпионом, а другие - нет? Логика извращенная типа не плохому танцору яйца мешают, а все виноваты что он плохой танцор.
Неужели вопросы "кто заменит состав 2012 года в следующие сезоны" должен решать Фергюсон? Может он зад должен подтирать Тен Хагу? Каждый отвечает за свою область работы. Планирование сезонов на 20 лет вперед для других тренеров в обязанности коучей не входит. Повторяю - В ПЕРВЫЙ сезон в Тоттенхеме Конти стартанул рекордно для клуба за все время его существования просто делая ставку на "тех" футболистов с "той" тактикой которая нужна. И таких примеров прихода хороших тренеров - навалом, сейчас в Наполи у Конти такая же ситуация. Ферштейн?
Вот Челси меньше МЮ истратил на состав и? Сейчас с другим тренером у них серия побед, в топе АПЛ. А МЮ - проблема в голове и только голове. Если Тен Хаг прав то где результат? Если Тен Хаг не прав - то где его увольнение? Вопрос звучит только так.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:19
Что-то подобное я уже читал. Правда там вместо МЮ был Спартак, а вместо Фергюсона был Романцев. Но по смыслу всё как под копирку.
Rivera_10
Rivera_10 ответ Yodr (раскрыть)
сегодня в 09:12
Мактоминей и Рэшфорд это продукты академии через несколько лет после ухода САФа. А Погба при нём отпустили. А МЮ нужны были сильные игроки уже в 2013, ведь чемпионы-ветераны сдавали, а заменить их оказалось некем.
Rivera_10
Rivera_10 ответ Yodr (раскрыть)
сегодня в 09:07
Кто играл на топ уровне или до сих пор играет из тех заменителей чемпионов, кого он оставил после себя в 2013. Где все эти Андерсоны, Смолинги, Клеверли и другие???
Он напоследок выжал максимум из Видича, Фердинанда, Скоулза, Гиггза. А все молодые игроки того чемпионского состава не заиграли. В чем я не прав??? Он оставил возрастную команду без будущего.

Ну и честно не лучшие примеры академии. Это не топ игроки в силу разных обстоятельств.
Yodr
Yodr ответ Rivera_10 (раскрыть)
сегодня в 05:09, ред.
МакТоминей - тоже игрок его молодежки, Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Мейсон Гринвуд забивший 5 голов в Марселе в 7 играх этого сезона.
Я видел где-то статистику выпускников МЮ при Фергюсоне, он лидирует в мировом футболе по всем видам показателей, количеству матчей выпускников своего клуба за основную команду, процент молодежи попавшей в основную команду, в сборную страны и куча всего остального. Плюс ко всему сейчас спустя 10 лет из его молодежки на высшем уровне играет больше 100 игроков.
mphuZ
mphuZ
вчера в 23:08
Пусть отдыхает дед, нечего его тревожить
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 23:00
Не уверен, что у Фергюссона за сезон что-либо получится. Достаточно вспомнить как тяжело у него в МЮ всё начиналось.
Ну и в том числе в том, что продолжает твориться в клубе есть вина самого шотландца. Ведь он оставил после себя старую команду без будущего. Все его заменители не заиграли. Что стали все эти его Клеверли, Смолинги, Андерсоны и т.д. топ игроками? Конечно, нет.
Yodr
Yodr
вчера в 22:37, ред.
Фергюсон был в клубе столько лет, что желать "посмотреть чего он добьется" может только полный имбецил. Гаскойн слишком много пил.
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