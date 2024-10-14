Гаскойн: «Хотелось бы вернуть Фергюсона в „Манчестер Юнайтед“ на сезон»

Недавние проблемы в «Манчестер Юнайтед» часто возлагают на руководство или тренеров, не принимая во внимание, что сами игроки могут быть частью проблемы.
Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн высказал свои мысли.
Легендарный сэр Алекс Фергюсон столкнется с трудностями в нынешнем составе «Манчестера», и выразил желание, чтобы Фергюсон возглавил команду на один сезон и взял на себя давление, оказываемое на команду.
Это я, как игрок, знал, что я хорош. И неважно, с кем я играл, или кого заменял, например, никаких проблем. Даже Жозе Моуринью не продержался долго, Дэвид Мойес тоже недолго. Тен Хаг, мне его немного жаль. Я бы хотел, чтобы Фергюсон занял пост хотя бы на один сезон и просто посмотрел, что он может сделать с этими игроками, потому что я думаю, что некоторые из них издеваются над Тен Хагом. Нужно отдать этому человеку немного уважения, и это такой огромный клуб, что я не думаю, что некоторые игроки понимают, за кого они играют.
И что толку, что Рэшфорд с 2005, а Томиней с 2002??? А ничего. САФ с ними и не работал, с ними работали тренеры юношеских и молодёжных команд. Повторяю эти игроки стали доступны через 3-5 лет для основы МЮ да и то не на длинную дистанцию в силу возраста. А Мактоминей ничего суперского и не представляет из себя, поэтому и переход всего лишь в Наполи, а не в Реал или Барсу. Обычный средний игрок работяга. А Рэшфорд так стабильно заиграть и не может.
Потому что опыта Ферги хватило выжать из старого состава помледние соки и стать чемпионами. А ничего не говорит провал в ЛЧ? Когда команда не смогла даже из группы выйти. Это вообще не звоночки ни разу???
Я не спорю, что тренеры после него облажались, но и Ферги оставил старую команду без будущего. Он вкладывал большие надежды в Смоллинга, Андерсона, Фила Джонса и других, а никто не смог заменить старых топов.
И что толку, что Рэшфорд с 2005, а Томиней с 2002??? А ничего. САФ с ними и не работал, с ними работали тренеры юношеских и молодёжных команд. Повторяю эти игроки стали доступны через 3-5 лет для основы МЮ да и то не на длинную дистанцию в силу возраста. А Мактоминей ничего суперского и не представляет из себя, поэтому и переход всего лишь в Наполи, а не в Реал или Барсу. Обычный средний игрок работяга. А Рэшфорд так стабильно заиграть и не может.
Потому что опыта Ферги хватило выжать из старого состава помледние соки и стать чемпионами. А ничего не говорит провал в ЛЧ? Когда команда не смогла даже из группы выйти. Это вообще не звоночки ни разу???
Я не спорю, что тренеры после него облажались, но и Ферги оставил старую команду без будущего. Он вкладывал большие надежды в Смоллинга, Андерсона, Фила Джонса и других, а никто не смог заменить старых топов.
Смоллинги и Андерсены я специально посмотрел в последнем сезоне 2012/13 когда МЮ стал чемпионом АПЛ с Фергюсоном, играли по 10 игр. Скамеечники. Если бы это были будущие звезды - они играли по по 20-30 игр в сезоне, СОЗДАВАЯ РЕЗУЛЬТАТ. Скамеечники только поддерживают конструкцию.
Вопрос звучит иначе. Почему Фергюсон с этим составом стал чемпионом, а другие - нет? Логика извращенная типа не плохому танцору яйца мешают, а все виноваты что он плохой танцор.
Неужели вопросы "кто заменит состав 2012 года в следующие сезоны" должен решать Фергюсон? Может он зад должен подтирать Тен Хагу? Каждый отвечает за свою область работы. Планирование сезонов на 20 лет вперед для других тренеров в обязанности коучей не входит. Повторяю - В ПЕРВЫЙ сезон в Тоттенхеме Конти стартанул рекордно для клуба за все время его существования просто делая ставку на "тех" футболистов с "той" тактикой которая нужна. И таких примеров прихода хороших тренеров - навалом, сейчас в Наполи у Конти такая же ситуация. Ферштейн?
Вот Челси меньше МЮ истратил на состав и? Сейчас с другим тренером у них серия побед, в топе АПЛ. А МЮ - проблема в голове и только голове. Если Тен Хаг прав то где результат? Если Тен Хаг не прав - то где его увольнение? Вопрос звучит только так.
Смоллинги и Андерсены я специально посмотрел в последнем сезоне 2012/13 когда МЮ стал чемпионом АПЛ с Фергюсоном, играли по 10 игр. Скамеечники. Если бы это были будущие звезды - они играли по по 20-30 игр в сезоне, СОЗДАВАЯ РЕЗУЛЬТАТ. Скамеечники только поддерживают конструкцию.
Вопрос звучит иначе. Почему Фергюсон с этим составом стал чемпионом, а другие - нет? Логика извращенная типа не плохому танцору яйца мешают, а все виноваты что он плохой танцор.
Неужели вопросы "кто заменит состав 2012 года в следующие сезоны" должен решать Фергюсон? Может он зад должен подтирать Тен Хагу? Каждый отвечает за свою область работы. Планирование сезонов на 20 лет вперед для других тренеров в обязанности коучей не входит. Повторяю - В ПЕРВЫЙ сезон в Тоттенхеме Конти стартанул рекордно для клуба за все время его существования просто делая ставку на "тех" футболистов с "той" тактикой которая нужна. И таких примеров прихода хороших тренеров - навалом, сейчас в Наполи у Конти такая же ситуация. Ферштейн?
Вот Челси меньше МЮ истратил на состав и? Сейчас с другим тренером у них серия побед, в топе АПЛ. А МЮ - проблема в голове и только голове. Если Тен Хаг прав то где результат? Если Тен Хаг не прав - то где его увольнение? Вопрос звучит только так.
Он напоследок выжал максимум из Видича, Фердинанда, Скоулза, Гиггза. А все молодые игроки того чемпионского состава не заиграли. В чем я не прав??? Он оставил возрастную команду без будущего.
Ну и честно не лучшие примеры академии. Это не топ игроки в силу разных обстоятельств.
Он напоследок выжал максимум из Видича, Фердинанда, Скоулза, Гиггза. А все молодые игроки того чемпионского состава не заиграли. В чем я не прав??? Он оставил возрастную команду без будущего.
Ну и честно не лучшие примеры академии. Это не топ игроки в силу разных обстоятельств.
Я видел где-то статистику выпускников МЮ при Фергюсоне, он лидирует в мировом футболе по всем видам показателей, количеству матчей выпускников своего клуба за основную команду, процент молодежи попавшей в основную команду, в сборную страны и куча всего остального. Плюс ко всему сейчас спустя 10 лет из его молодежки на высшем уровне играет больше 100 игроков.
Я видел где-то статистику выпускников МЮ при Фергюсоне, он лидирует в мировом футболе по всем видам показателей, количеству матчей выпускников своего клуба за основную команду, процент молодежи попавшей в основную команду, в сборную страны и куча всего остального. Плюс ко всему сейчас спустя 10 лет из его молодежки на высшем уровне играет больше 100 игроков.
Ну и в том числе в том, что продолжает твориться в клубе есть вина самого шотландца. Ведь он оставил после себя старую команду без будущего. Все его заменители не заиграли. Что стали все эти его Клеверли, Смолинги, Андерсоны и т.д. топ игроками? Конечно, нет.
Ну и в том числе в том, что продолжает твориться в клубе есть вина самого шотландца. Ведь он оставил после себя старую команду без будущего. Все его заменители не заиграли. Что стали все эти его Клеверли, Смолинги, Андерсоны и т.д. топ игроками? Конечно, нет.