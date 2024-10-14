Гаскойн: «Хотелось бы вернуть Фергюсона в „Манчестер Юнайтед“ на сезон»

1728934295

вчера, 22:31

Недавние проблемы в «Манчестер Юнайтед» часто возлагают на руководство или тренеров, не принимая во внимание, что сами игроки могут быть частью проблемы.

Бывший полузащитник сборной Англии высказал свои мысли.

Легендарный сэр столкнется с трудностями в нынешнем составе «Манчестера», и выразил желание, чтобы Фергюсон возглавил команду на один сезон и взял на себя давление, оказываемое на команду.