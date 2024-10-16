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Защитник «Байера» Джонатан Та привлёк внимание двух итальянских топ-клубов

вчера, 12:07

На подписание 28-летнего защитника «Байера» Джонатана Та претендуют два итальянских клуба «Интер» и «Ювентус».

Туринский коллектив вынужден искать новичков для укрепления центра обороны из-за травмы Бремера.

Контракт игрока с немецким клубом истекает в конце сезона, но «бьянконери» могут купить Та уже в январе – при условии, что сумма трансфера, запрошенная «Байером», будет низкой, а защитника устроит зарплата в размере 4-5 миллионов евро в год.

В «Интере» же хотят подписать его бесплатно следующим летом.

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STVA 1
STVA 1
вчера в 12:10
Его уже не первый год хотят топы купить вроде
Гость
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