18-летний игрок «Челси» Ачемпонг интересен европейским топ-клубам

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вчера, 11:53

18-летний защитник «Челси» интересен «Ливерпулю», «Ньюкаслу», ПСЖ , «Боруссии» и «Реалу».

Мадридский клуб проявляет интерес к игроку и рассматривает возможность трансфера уже в этом январе.

«Реал» планирует укрепить правый фланг обороны после травмы Даниэля Карвахаля – и видит в Ачемпонге футболиста, который сможет как подменить испанца в краткосрочной перспективе, так и стать твердым игроком основы в будущем.

Контракт защитника с «Челси» рассчитан до 2026 года.

Лондонцы считают игрока неприкосновенным и не намерены его продавать.