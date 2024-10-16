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18-летний игрок «Челси» Ачемпонг интересен европейским топ-клубам

вчера, 11:53

18-летний защитник «Челси» Джошуа Ачемпонг интересен «Ливерпулю», «Ньюкаслу», ПСЖ, «Боруссии» и «Реалу».

Мадридский клуб проявляет интерес к игроку и рассматривает возможность трансфера уже в этом январе.

«Реал» планирует укрепить правый фланг обороны после травмы Даниэля Карвахаля – и видит в Ачемпонге футболиста, который сможет как подменить испанца в краткосрочной перспективе, так и стать твердым игроком основы в будущем.

Контракт защитника с «Челси» рассчитан до 2026 года.

Лондонцы считают игрока неприкосновенным и не намерены его продавать.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:11
Я не знал про такого футболиста
Вещий
Вещий
вчера в 12:05
Интересно его не хотят продавать, а желающих его получить хоть отбавляй.
Гость
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