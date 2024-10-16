18-летний игрок «Челси» Ачемпонг интересен европейским топ-клубам

18-летний защитник «Челси» Джошуа Ачемпонг интересен «Ливерпулю», «Ньюкаслу», ПСЖ, «Боруссии» и «Реалу».
Мадридский клуб проявляет интерес к игроку и рассматривает возможность трансфера уже в этом январе.
«Реал» планирует укрепить правый фланг обороны после травмы Даниэля Карвахаля – и видит в Ачемпонге футболиста, который сможет как подменить испанца в краткосрочной перспективе, так и стать твердым игроком основы в будущем.
Контракт защитника с «Челси» рассчитан до 2026 года.
Лондонцы считают игрока неприкосновенным и не намерены его продавать.