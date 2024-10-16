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В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья Тюкавина и Лунёва

вчера, 16:17

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что нападающий Константин Тюкавин и вратарь Андрей Лунёв приступили к тренировкам в общей группе.

Тюкавин и Лунёв сегодня вернулись в общую группу. До 16 октября футболисты работали по индивидуальной программе.

Оба игрока пропустили октябрьский сбор национальной команды, которая провела открытую тренировку, из-за проблем со здоровьем.

19 октября в рамках 12-го тура РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с «Рубином». «Бело-голубые» занимают пятую строчку в турнирной таблице.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:18
Агент о Тюкавине в Европе: «Звонят постоянно: «Могу устроить туда-то и туда-то», звучат одни и те же клубы. Зачем Костю куда-то предлагать, если он и так на виду?»
shlomo
shlomo
вчера в 16:37
Хорошая новость.... ключевые игроки должны играть.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:32
Это хорошая новость для болел Динамо!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:22
Недуг обоих футболистов не вызывал серьёзного беспокойства, в простонародии это называется, воспаление хитрости))
ndxk7u6qphk3
ndxk7u6qphk3
вчера в 16:19
Хорошо, что ребята уже практически в порядке
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