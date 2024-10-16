В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья Тюкавина и Лунёва

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вчера, 16:17

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что нападающий и вратарь приступили к тренировкам в общей группе.

Тюкавин и Лунёв сегодня вернулись в общую группу. До 16 октября футболисты работали по индивидуальной программе.

Оба игрока пропустили октябрьский сбор национальной команды, которая провела открытую тренировку, из-за проблем со здоровьем.