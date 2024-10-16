В «Динамо» рассказали о состоянии здоровья Тюкавина и Лунёва

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что нападающий Константин Тюкавин и вратарь Андрей Лунёв приступили к тренировкам в общей группе.
Тюкавин и Лунёв сегодня вернулись в общую группу. До 16 октября футболисты работали по индивидуальной программе.
Оба игрока пропустили октябрьский сбор национальной команды, которая провела открытую тренировку, из-за проблем со здоровьем.
19 октября в рамках 12-го тура РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с «Рубином». «Бело-голубые» занимают пятую строчку в турнирной таблице.