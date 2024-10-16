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Родригао: «Готов выходить на поле и помогать команде»

вчера, 14:11

Защитник «Зенита» Родригао сообщил, что полностью восстановился после травмы.

Рад, что вернулся в строй после восстановления. От поездки в Самару ждём только одного — победы. Будем стараться максимально приблизиться к первому месту.

Чувствую себя готовым помогать команде. Но период, когда игрок только‑только возвращается после травмы, требует дополнительного внимания, чтобы не возникло рецидива. По моим ощущениям, готов выходить на поле и помогать.

Матч с «Войводиной» для меня был особенным, потому что я вернулся на поле после повреждения. У нас был хороший соперник, замечательная атмосфера на трибунах. Думаю, все получили большое удовольствие.

Напомним, в текущем сезоне Родригао провёл два матча, в которых отметился забитым мячом. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы.

Ранее в «Зените» рассказали, кто не примет участия в игре против «Акрона».

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Зенит  Родригао
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:46, ред.
Странный этот Родригао...после того как Шамар его покусал....
Фраза "Будем стараться максимально приблизиться к первому месту." вообще огонь...
Зенит и так лишь на очко отстаёт от первого места...куда уж максимальней ???
Или Родригао хочет в пятницу набрать 3,5 очка за победу ??
kedg2y956zby
kedg2y956zby
вчера в 14:18
Пора уже тебе помогать команде
Гость
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