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Мостовой: «Обучение на тренера из-за здоровья на паузе. Стажировка тоже»

вчера, 14:33

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о своём самочувствии после операции по удалению камней в почках.

Хоть меня и выписали, я получил рекомендации по домашнему лечению. Где-то недели полторы-две буду жить в таком режиме. Через неделю снова поеду в больницу на осмотр, потому что камень был не один. Отсюда затруднения. Нахожусь в режиме нервоза — не дай бог опять. Камни живут своей жизнью. Находишься в страхе: «А вдруг опять». Хоть врачи и сказали, чтобы не думал об этом, но я же не первый раз сталкиваюсь.

Какие рекомендации? Сказали жить обычной жизнью, но не переусердствовать. Надо спокойно провести неделю, потому что почка должна восстановиться. Поэтому буду на домашнем режиме, без нагрузок и тяжелой еды.

Обучение на тренера из-за здоровья тоже на паузе. Рисковать не хочется. Стажировка тоже под вопросом, решу позже. Она точно будет, но пока не понимаю, где и когда.

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Все комментарии
h7pn4nqmy2cc
h7pn4nqmy2cc
вчера в 15:49
Стажировка предусматривает пенсию?
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:16
Мостовой, хватит уже навязывать нам своё общество... Не станешь ты тренером, всё равно. И вот что, хватит тебе критиковать тренеров, сначала сам добейся чего-нибудь... Правда, свой максимум в футболе ты давно прошёл.
hnmzvamq7bpv
hnmzvamq7bpv
вчера в 14:51
Хорош болеть, когда есть что-то за душой в закромах.
Гость
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