Барко мог перейти летом в «Зенит», но Амарал дожал сделку

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вчера, 11:59

25-летний атакующий полузащитник из Аргентины перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро и подписал контракт на 3 года с зарплатой 2,5 млн евро.

Барко присутствовал в скаутских списках «Спартака» еще несколько лет назад – в первый период игры в Аргентине. За ним наблюдал Дмитрий Попов, когда работал спортивным директором москвичей.

Утверждается, что в этот раз Эсекиэля едва не перехватил «Зенит», хотя трансфер в «Спартак» был почти готов.

Однако спортивный директор красно-белых вылетел в Аргентину, чтобы дожать сделку на месте и переговорить с игроком лично. То, что трансфер в итоге состоялся – это большая победа португальца.