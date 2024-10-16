Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Барко мог перейти летом в «Зенит», но Амарал дожал сделку

вчера, 11:59

25-летний атакующий полузащитник из Аргентины Эсекьель Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро и подписал контракт на 3 года с зарплатой 2,5 млн евро.

Барко присутствовал в скаутских списках «Спартака» еще несколько лет назад – в первый период игры в Аргентине. За ним наблюдал Дмитрий Попов, когда работал спортивным директором москвичей.

Утверждается, что в этот раз Эсекиэля едва не перехватил «Зенит», хотя трансфер в «Спартак» был почти готов.

Однако спортивный директор красно-белых Томаш Амарал вылетел в Аргентину, чтобы дожать сделку на месте и переговорить с игроком лично. То, что трансфер в итоге состоялся – это большая победа португальца.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» не подписал хавбека «Ростова» Данила Глебова из-за высокой цены
Вчера, 11:41
«Спартак» в 2021 году был близок к трансферу Алексиса МакАллистера
Вчера, 10:51
Агент хавбека «Кёльна» Хусейнбашича отреагировал на интерес ЦСКА к игроку
15 октября
Стало известно, покинет ли Сперцян «Краснодар»
15 октября
Тикнизян может покинуть «Локомотив»
15 октября
Слухи«Бешикташ» намерен продать Зайнутдинова в клуб РПЛ
13 октября
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ AKA0077 (раскрыть)
вчера в 14:14, ред.
Причём тут выиграл или проиграл? Если для вас только в деньгах всё меряется то наверное. А если глянуть на ситуацию с другой точки зрения то Зенит поставил Спартак раком и поимел. Теперь любой Хлусевич может с подачи Газпрома начать ныть и шантажировать Лукойл и Лукойл может прогнуться потому что прогнулся с Соболевым. Очевидно же. Так что 10 лямов за публичное унижение Спартака не такая уж большая цена для Газпрома.
AKA0077
AKA0077 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:51
Спартак только выиграл от трансфера Соболева в газпром! 10 млн евро за токсика выручить это дорогого стоит!
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:17
Барко не Соболев...можно было и поуговаривать)...
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:16
Знают и молчат)... кто же будет афишировать свои неудачи?)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:10, ред.
Ну даже если это правда, а не пиар Амарала чтобы напомнить что он не только кучу неликвида напривозил, то всё равно трансфер Соболева показал что Зенит может перехватить кого угодно и когда угодно и ни Лукойл, ни Амарал ничего с этим сделать не смогут, что Спартак не конкурент Зениту не на поле, не в таблице и не на трансферном рынке, а лишь инкубатор для игроков, типа как Крылья Советов.
lotsman
lotsman
вчера в 12:35
Вот только в Зените об этом почему то не знают, что они чуть не перехватили кого то.)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:10
Называйте вещи своими именами - не "дожал сделку", а летал "умолять и уговаривать".
shlomo
shlomo
вчера в 12:03
Мог и не только в Зенит.... у него еще были варианты в Европе насколько я помню из новостей.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 