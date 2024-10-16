«Спартак» не подписал хавбека «Ростова» Данила Глебова из-за высокой цены

«Спартак» не подписал хавбека «Ростова» и сборной России Данила Глебова из-за его высокой цены.
От «Спартака» переговоры вёл Павел Андреев. Амарал почти не занимается возможными трансферами россиян. За Томашем по россиянам – последнее слово, как и все спортивные решения, но переговоры – за Андреевым и Малышевым. Они вели общение по Глебову с «Ростовым». Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в «Зенит» ― это был план Павла Андреева. Но в итоге она сорвалась из-за финансовых запросов «Ростова» ― руководители клуба просили за полузащитника € 10+1 млн.
Соболев - в Зенит
Глебов - в Спартак
Семаку мешок сельдерея с ростовской области?
Соболев - в Зенит
Глебов - в Спартак
Семаку мешок сельдерея с ростовской области?
Не понимаю, откуда такая цена на Глебова? На него цена, максимум 3-5млн., в базарный день. Если рассматривать его, исключительно как опорника, то он далеко не идеален. Часто теряет позицию, в отборе, тоже не всегда играет грамотно. Вполне себе- средний игрок и точно не за 10млн.
Ну и конечно, пока, Станкович не определится с собственным видением игры Спартака, никакой, самый лучший опорник не поможет. Пока у команды не будет грамотного баланса линий, пока будут провалы в центре поля- говорить не о чём. А такое, к сожалению, присутствует в работе Станковича, надо признать.
Не понимаю, откуда такая цена на Глебова? На него цена, максимум 3-5млн., в базарный день. Если рассматривать его, исключительно как опорника, то он далеко не идеален. Часто теряет позицию, в отборе, тоже не всегда играет грамотно. Вполне себе- средний игрок и точно не за 10млн.
Ну и конечно, пока, Станкович не определится с собственным видением игры Спартака, никакой, самый лучший опорник не поможет. Пока у команды не будет грамотного баланса линий, пока будут провалы в центре поля- говорить не о чём. А такое, к сожалению, присутствует в работе Станковича, надо признать.