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«Спартак» не подписал хавбека «Ростова» Данила Глебова из-за высокой цены

вчера, 11:41

«Спартак» не подписал хавбека «Ростова» и сборной России Данила Глебова из-за его высокой цены.

От «Спартака» переговоры вёл Павел Андреев. Амарал почти не занимается возможными трансферами россиян. За Томашем по россиянам – последнее слово, как и все спортивные решения, но переговоры – за Андреевым и Малышевым. Они вели общение по Глебову с «Ростовым». Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в «Зенит» ― это был план Павла Андреева. Но в итоге она сорвалась из-за финансовых запросов «Ростова» ― руководители клуба просили за полузащитника € 10+1 млн.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:57
На мой, исключительно субъективный взгляд, в настоящий момент, ни один игрок, представляющий российский футбол, больше 8-10млн не стоит. Это я говорю о лучших. Исключение, конечно, темнокожие игроки Зенита, но тоже не все...
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:18
Ну тогда ищите загорелых Глебовых - их в Африке целые джунгли и почти что даром))
Capral
Capral
вчера в 12:30, ред.
Глебов- типичный представитель Ростова и футбола Карпина в целом. Ни по стилю, ни по цене Спартаку не подходит. Конечно и сейчас, далеко не все играющие в Спартаке соответствуют историческим, и традиционным ценностям Спартака, но Глебов- точно из разряда непригодных для КБ. Жлобоватый игрок- и по игре, и по футбольному мышлению...

Не понимаю, откуда такая цена на Глебова? На него цена, максимум 3-5млн., в базарный день. Если рассматривать его, исключительно как опорника, то он далеко не идеален. Часто теряет позицию, в отборе, тоже не всегда играет грамотно. Вполне себе- средний игрок и точно не за 10млн.

Ну и конечно, пока, Станкович не определится с собственным видением игры Спартака, никакой, самый лучший опорник не поможет. Пока у команды не будет грамотного баланса линий, пока будут провалы в центре поля- говорить не о чём. А такое, к сожалению, присутствует в работе Станковича, надо признать.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:24
Можно было бы уступить ради будущего футболиста
LOpp
LOpp
вчера в 11:53
Глебов должен был стать частью сделки по переходу Соболева в «Зенит» ― это был план Павла Андреева.


Соболев - в Зенит
Глебов - в Спартак
Семаку мешок сельдерея с ростовской области?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:46, ред.
В игре с Ростовом мы увидели какая же это была удача, Глебов даже не Наилька, Глебов ещё хуже, абсолютно никакой игрок. В прочем это итак всем известно кроме слепого и глухого руководства Спартака. Но жадность в этот раз спасла состав команды от дальнейшего усреднения, хотя, куда уж среднее?
Гость
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