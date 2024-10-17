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Абакар Гаджиев высказался об инциденте, произошедшем в матче с «Факелом»

вчера, 09:15
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев высказался об инциденте, произошедшем в Воронеже во время матча с «Факелом» (1:1).

На 66-й минуте игры Гаджиев, уходя на замену, игрок показал средний палец фанатам.

Весь матч с Калининым из «Факела» играли жёстко друг против друга. С его стороны звучали матерные и провокационные высказывания. Я пытался не обращать внимания, но в начале второго тайма обстановка накалилась. Я получил жёлтую карточку, мы пропустили гол. Я был так расстроен, что дал волю эмоциям. Когда уходил на замену, Калинин стал в спину кричать: «Куда ты уходишь?», а сам смотрит на меня и улыбается. Я и поднял указательный палец, имея в виду: «Подожди, мы ещё увидимся». Но тут с трибун понеслось: «Засунь этот палец себе в задницу» и разные другие высказывания. Я не сдержался и показал им неприличный жест.

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ssspartak
ssspartak
вчера в 09:23
детский сад, ей богу
Гость
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