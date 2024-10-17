Абакар Гаджиев высказался об инциденте, произошедшем в матче с «Факелом»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» высказался об инциденте, произошедшем в Воронеже во время матча с «Факелом» (1:1).

На 66-й минуте игры Гаджиев, уходя на замену, игрок показал средний палец фанатам.

Весь матч с Калининым из «Факела» играли жёстко друг против друга. С его стороны звучали матерные и провокационные высказывания. Я пытался не обращать внимания, но в начале второго тайма обстановка накалилась. Я получил жёлтую карточку, мы пропустили гол. Я был так расстроен, что дал волю эмоциям. Когда уходил на замену, Калинин стал в спину кричать: «Куда ты уходишь?», а сам смотрит на меня и улыбается. Я и поднял указательный палец, имея в виду: «Подожди, мы ещё увидимся». Но тут с трибун понеслось: «Засунь этот палец себе в задницу» и разные другие высказывания. Я не сдержался и показал им неприличный жест.