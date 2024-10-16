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Амарал был сильно удивлён количеством отказов футболистов ехать в Россию

вчера, 15:35

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал был сильно удивлён количеством отказов футболистов из-за границы переходить в московский клуб в трансферное окно из-за политики.

Источник сообщил:

Томаш был в шоке. Он не ожидал, что масштаб отказов из-за бана России будет настолько большим. Если зимой он и не планировал большого количества трансферов, то летом планы были серьёзные.

Напомним, в конце февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды были отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:45
Кто не работает, тот не сделает ошибок. Амарал хорош й спец. Но ошибок много сделал
Брулин
Брулин
вчера в 16:07
Амарал «побаивается Станковича и чувствует его авторитет». Тренер «Спартака» предложил подписать Абену, и спортивный директор согласился («Чемпионат»)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:57, ред.
Вот они в Спартаке удивляются очевидным вещам, сначала тренер удивляется что Оренбург забрасывает мячи за спину, потом помощник тренера удивляется что футболисты Динамо бьют по воротам, и теперь Томаш Амарал удивляется что ему нужно договариваться с игроками и клубами чтобы подписывать трансферы. Сдаётся мне они просто ищут обстоятельства на которые можно спихнуть свою бездарность и неумение.
борька
борька
вчера в 15:56
Напрасно не хочете ехать, насмотрелись бы на русских красавиц,увидели бы русские бескрайние просторы,а так будете сидеть в еврод63,развлекать гомиков и трансов
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47
Удивился и решил хоть как то поправить положение и ввести потолок зарплат...)))
Гость
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