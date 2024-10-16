Амарал был сильно удивлён количеством отказов футболистов ехать в Россию

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вчера, 15:35

Спортивный директор «Спартака» был сильно удивлён количеством отказов футболистов из-за границы переходить в московский клуб в трансферное окно из-за политики.

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Томаш был в шоке. Он не ожидал, что масштаб отказов из-за бана России будет настолько большим. Если зимой он и не планировал большого количества трансферов, то летом планы были серьёзные.