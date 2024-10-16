Амарал был сильно удивлён количеством отказов футболистов ехать в Россию

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал был сильно удивлён количеством отказов футболистов из-за границы переходить в московский клуб в трансферное окно из-за политики.
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Томаш был в шоке. Он не ожидал, что масштаб отказов из-за бана России будет настолько большим. Если зимой он и не планировал большого количества трансферов, то летом планы были серьёзные.
Напомним, в конце февраля 2022-го сборные России и все отечественные команды были отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.