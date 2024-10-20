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Кокорин вышел на поле впервые с августа

вчера, 20:04
АхнасЛоготип футбольный клуб Ахнас1 : 2Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)АрисМатч завершен

«Арис» на выезде обыграл «Ахнас» в седьмом туре чемпионата Кипра по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ариса». В составе победителей мячи забили Михлали Маямбела и Кажу. У хозяев отличился Николас Андерегген.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле на 67‑й минуте матча.

Он провел первый матч с конца лета. 33‑летний футболист получил травму в игре чемпионата Кипра 30 августа.

«Арис» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахнас» с 5 очками идет 12‑м.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 02:37
Я думал он уже завершил карьеру
shur
shur
вчера в 21:01
...а кто это? Не тот ли ,что про-рал всё на свете...?!?!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 20:52
Хорошо что восстановился.
h4vzvu5hfm85
h4vzvu5hfm85
вчера в 20:26
Саша зарплату тоже с августа не получал?
Гость
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