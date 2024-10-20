Кокорин вышел на поле впервые с августа

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вчера, 20:04

«Арис» на выезде обыграл «Ахнас» в седьмом туре чемпионата Кипра по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ариса». В составе победителей мячи забили Михлали Маямбела и Кажу. У хозяев отличился Николас Андерегген.

Российский нападающий вышел на поле на 67‑й минуте матча.

Он провел первый матч с конца лета. 33‑летний футболист получил травму в игре чемпионата Кипра 30 августа.

«Арис» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахнас» с 5 очками идет 12‑м.