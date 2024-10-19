Головин об игре с «Лиллем»: «У нас было достаточно моментов, чтобы забить»

Полузащитник «Монако» и сборной России подвёл итоги матча 8-го тура Лиги 1 против «Лилля» (0:0).

Мы играли лучше соперника. Есть определённое разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка. И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив.