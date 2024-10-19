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Головин об игре с «Лиллем»: «У нас было достаточно моментов, чтобы забить»

вчера, 15:00
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 0Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин подвёл итоги матча 8-го тура Лиги 1 против «Лилля» (0:0).

Мы играли лучше соперника. Есть определённое разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка. И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив.

Ранее сообщалось, что Головин вышел на чистое 5-е место по матчам за «Монако» в 21-м веке.

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Все комментарии
2q4df9jvxsur
2q4df9jvxsur
вчера в 15:59
Жаль моменты свои упустили
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:38
Александру надо поработать над выстрелами по воротам, а то когда-то мощный удар превратился в подобие катания мяча чужому голкиперу
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:27
Две атакующие и интенсивные команды выдали ничью - редко.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:07
Надо было забивать, а так всего лишь ничейка...
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