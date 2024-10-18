В Казахстанской федерации футбола отреагировали на штраф Черчесова

Президент Казахстанской федерации футбола ( КФФ ) Адилет Барменкулов высказался по поводу ситуации вокруг главного тренера сборной Казахстана .

Станислав Саламович, согласно решению комитета по этике, уже заплатил штраф. Не стоит переживать, он незначительный — сумма около двух тысяч долларов. Если брать саму ситуацию в целом, то со стороны Саламовича не было грубой шутки в адрес языка — просто это была шутка в адрес журналиста, и она вышла за рамки. Каждый может трактовать это по-своему. Комитет по этике расценил его слова так, хотя злого умысла они не несли. Но люди на подобные вещи реагируют.

Сейчас всё нормально — в этом плане Черчесов интеллектуальный человек, всё понимает. Подобные ситуации с языком будут сильно восприниматься в любой стране.

Нам не нужен его казахский, а нужны его футбольные знания. Общие слова и вещи Саламович уже должен знать и понимать, но зачем ему полностью знать казахский язык, не разговаривать же на нём.

Повторюсь — нам нужны от него только знания. Требования знать казахский язык наша федерация перед Черчесовым не ставит. В дальнейшем такая ситуация не повторится и никаких санкций не будет. Не вижу продолжения в этой истории.