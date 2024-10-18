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В Казахстанской федерации футбола отреагировали на штраф Черчесова

вчера, 13:24

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов высказался по поводу ситуации вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

Станислав Саламович, согласно решению комитета по этике, уже заплатил штраф. Не стоит переживать, он незначительный — сумма около двух тысяч долларов. Если брать саму ситуацию в целом, то со стороны Саламовича не было грубой шутки в адрес языка — просто это была шутка в адрес журналиста, и она вышла за рамки. Каждый может трактовать это по-своему. Комитет по этике расценил его слова так, хотя злого умысла они не несли. Но люди на подобные вещи реагируют.

Сейчас всё нормально — в этом плане Черчесов интеллектуальный человек, всё понимает. Подобные ситуации с языком будут сильно восприниматься в любой стране.

Нам не нужен его казахский, а нужны его футбольные знания. Общие слова и вещи Саламович уже должен знать и понимать, но зачем ему полностью знать казахский язык, не разговаривать же на нём.

Повторюсь — нам нужны от него только знания. Требования знать казахский язык наша федерация перед Черчесовым не ставит. В дальнейшем такая ситуация не повторится и никаких санкций не будет. Не вижу продолжения в этой истории.

Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана в июле текущего года. Под его руководством казахи один матч сыграли вничью и три проиграли.

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Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:17
Александр Мостовой посоветовал Станиславу Черчесову высказываться аккуратнее.
После поражения Казахстана от Словении в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола оштрафовала Черчесова на 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.

«Думаю, скорее всего, ему стоит аккуратнее высказываться. Одно дело, когда ты на коне, а другое – когда под конем.

Когда команда выигрывает, тебя все обнимают, целуют во все места, а как только проигрываешь… А у Казахстана в четырех матчах ноль забитых, поэтому, конечно, нужно быть аккуратнее», – сказал бывший игрок сборной России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:31
А чудес не бывает. Если сборная не играет в Лиге наций, с какой стати она заиграет потом? Так не бывает. Он с 2018 г постепенно деградирует как тренер. Вспомни его последние матчи со сб.рф. это жуть была. Еле выгнали
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:02
Думаю этим сообщением Президент КФФ поставил точку в этом скандальном инциденте, сумма штрафа конечно для Станислава Саламовича не столь значительная, хотя по меркам средней зарплаты в Казахстане выше примерно в два с половиной раза. Важно всё же чтобы это не превратилось в рецидив, ведь у Черчесова уже был такой случай на его первом интервью, когда на вопрос прозвучавший на казахском он хотел ответить по-осетински, тогда тот эпизод замяли, но как говорится осадочек остался. А что касается его перспектив в сборной, то в Лиге наций в оставшихся двух матчах было бы за счастье хотя бы что-то забить в ворота соперников, а завоевать очки в матчах с Австрией дома и с Норвегией в гостях это мало вероятно, но уже сейчас ясно вылет назад в Лигу С обеспечен, который вряд ли понравится тому же Президенту КФФ и особенно болельщикам и без того недовольным работой Станислава Саламовича, и его судьба во многом будет зависеть от исхода матчей на старте отборочных игр к следующему чемпионату мира.
Болейте за своих. а не против чужих!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:00
По - моему, С.С. ещё не вышел из роли тренера сборной, выигравшей у испанцев на ЧМ в России.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:41, ред.
Анатолий, если он плохо работает, то его уже бы убрали)))...тут , как мне видится, задача не лига наций...а отборочный турнир!
альсато
альсато ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:37
отрицательный результат-это тоже результат!))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:29, ред.
Он плохо работает и не хочет этого понять. Все в этом мире и приходит и уходит. Возможно у него было мастерство тренера, но уже ушло. Пора это понять и не дурить голову людям.
sihafazatron
sihafazatron ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
Замечательно он работает)) там у казахов 0 забитых голов за 5 игр по-моему
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:01
Анатолий, ну зачем вы так....человек работает, а Вы палки в колеса.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:45, ред.
Язык это мелочи. Он как тренер деградировал полностью. Это очевидно. Пора отправлять по основному роду занятий, те на пастбища, овец расти. Чабан его призвание.
112910415
112910415
вчера в 13:33
ах, набирал бы какие-нибудь очки !
остальное простим
Гость
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