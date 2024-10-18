В Казахстанской федерации футбола отреагировали на штраф Черчесова

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов высказался по поводу ситуации вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
Станислав Саламович, согласно решению комитета по этике, уже заплатил штраф. Не стоит переживать, он незначительный — сумма около двух тысяч долларов. Если брать саму ситуацию в целом, то со стороны Саламовича не было грубой шутки в адрес языка — просто это была шутка в адрес журналиста, и она вышла за рамки. Каждый может трактовать это по-своему. Комитет по этике расценил его слова так, хотя злого умысла они не несли. Но люди на подобные вещи реагируют.
Сейчас всё нормально — в этом плане Черчесов интеллектуальный человек, всё понимает. Подобные ситуации с языком будут сильно восприниматься в любой стране.
Нам не нужен его казахский, а нужны его футбольные знания. Общие слова и вещи Саламович уже должен знать и понимать, но зачем ему полностью знать казахский язык, не разговаривать же на нём.
Повторюсь — нам нужны от него только знания. Требования знать казахский язык наша федерация перед Черчесовым не ставит. В дальнейшем такая ситуация не повторится и никаких санкций не будет. Не вижу продолжения в этой истории.
Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана в июле текущего года. Под его руководством казахи один матч сыграли вничью и три проиграли.
Болейте за своих. а не против чужих!
Болейте за своих. а не против чужих!