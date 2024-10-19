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Черчесов высказался о возможности проведения матча Россия — Казахстан

вчера, 10:25

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

Моя задача аргументировано разобрать все плюсы и минусы именно со стороны спортивной составляющей вопросы. Но есть ещё коммерческая, финансовая, организационная и так далее. Давайте начнём с самого главного — пока не пройдёт жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026, мы не узнаем, кто стал нашими соперниками, когда с ними предстоит встречаться. Соответственно, непонятно, похожа ли сборная Россия на кого-то из оппонентов стилистически или нет, и вообще будет ли «окно» в календаре для проведения такого спарринга.

Плюс у федерации, насколько мне известно, уже есть ряд выгодных с точки зрения финансов и спорта предложений, они тоже взвешиваются. Все, кто со мной работали, знают, что каких-то хотелок в этом смысле нет. Нужно подходить комплексно, а не так, что у Черчесова есть желание лишний раз в Москву приехать и сыграть с национальной командой своей страны. К тому же и у сборной России могут быть свои планы.

Если всё сойдётся, то давайте просто, чтобы никому обидно не было. Нейтральное поле? Нет! Чтобы состоялись два матча — и там, и там.

Ранее Черчесов высказался по поводу своей шутки над журналистом.

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Черчесов высказался о своей шутке над журналистом
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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:22
Не было бы плохо играть два матча на двух стадионах.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:52
Да, Стас прямо в корень смотришь - "У сборной России планов грамодьё"...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:50
Хватит уже переливать из пустого в порожнее... Большинство федераций футбола боится даже говорить об играх своих команд со сборной России. Нам надо просто прекратить подобные переговоры и планировать матчи главной команды с российскими клубами.
Гость
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