Черчесов высказался о возможности проведения матча Россия — Казахстан

Главный тренер сборной Казахстана оценил возможность проведения товарищеского матча со сборной России.

Моя задача аргументировано разобрать все плюсы и минусы именно со стороны спортивной составляющей вопросы. Но есть ещё коммерческая, финансовая, организационная и так далее. Давайте начнём с самого главного — пока не пройдёт жеребьёвка отборочного турнира ЧМ -2026, мы не узнаем, кто стал нашими соперниками, когда с ними предстоит встречаться. Соответственно, непонятно, похожа ли сборная Россия на кого-то из оппонентов стилистически или нет, и вообще будет ли «окно» в календаре для проведения такого спарринга.

Плюс у федерации, насколько мне известно, уже есть ряд выгодных с точки зрения финансов и спорта предложений, они тоже взвешиваются. Все, кто со мной работали, знают, что каких-то хотелок в этом смысле нет. Нужно подходить комплексно, а не так, что у Черчесова есть желание лишний раз в Москву приехать и сыграть с национальной командой своей страны. К тому же и у сборной России могут быть свои планы.

Если всё сойдётся, то давайте просто, чтобы никому обидно не было. Нейтральное поле? Нет! Чтобы состоялись два матча — и там, и там.