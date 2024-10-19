Черчесов высказался о своей шутке над журналистом

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал источнику свою шутку на пресс-конференции после матча Лиги наций со Словенией (0:1).
Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав.
Но в данном конкретном случае , самое правильное согласится и выплатить...)
Но в данном конкретном случае , самое правильное согласится и выплатить...)
Хотя надо признать ничего он такого не сказал...и все поняли что это было в шутливой форме...(почти все..)
Вместо нападок на Черчесова лучше бы голову журналиста проверили...который задает вопрос на языке который тренер не знает.....
Хотя надо признать ничего он такого не сказал...и все поняли что это было в шутливой форме...(почти все..)
Вместо нападок на Черчесова лучше бы голову журналиста проверили...который задает вопрос на языке который тренер не знает.....
И не разумеет С.С., что шутка должна звучать вОвремя и быть дорогА, как ложка к обеду, а не после провального матча, когда болельщики и журналисты переживают за игру своей сборной.
И не разумеет С.С., что шутка должна звучать вОвремя и быть дорогА, как ложка к обеду, а не после провального матча, когда болельщики и журналисты переживают за игру своей сборной.