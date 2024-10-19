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Черчесов высказался о своей шутке над журналистом

вчера, 09:25

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал источнику свою шутку на пресс-конференции после матча Лиги наций со Словенией (0:1).

Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:45
Я пересмотрел видео несколько раз и обращал внимания на тон и каждое слово журналиста. Тон спокойный, можно даже сказать, что журналист хорошо отзывался о Черчесове, могу даже перевести на русский язык, кому если интересно. Но Черчесов перебил его слова не дождавшись переводчика и начал то ли шутить, то ли прикалыватся. Черчесов мог бы тактично поступить
Arny
Arny
вчера в 12:53
Вали от-туда быстрее, толку не будет.
Владимир 77
Владимир 77 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:51
а может стас сам "это такое"?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:28
Неудачная была шутка. Черчесов слишком много болтает. Меньше слов, больше дела. Результаты команды плачевные. Надо исправлять ситуацию.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:27
Конечно это была шутка , неудачная но шутка и все адекватные люди это понимают, и будь результаты сборной Казахстана диаметрально противоположными , Стас даже мог бы попытаться оспорить этот штраф - "Мол не знаю , ни французского , ни казахского - вот и задал журналисту уточняющий вопрос, что бы знать за каким разговорником бежать"
Но в данном конкретном случае , самое правильное согласится и выплатить...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:11
Вообще - то, этот неприятный казус произошёл в том числе и по вине организаторов пресс - конференции. Неважно, что в этой республике большинство говорит на русском языке, а важно то, что журналист задал вопрос на родном, а организаторы не уразумели такого развития событий и не позаботились о присутствии переводчика.
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:07
Незнание языка не освобождает от ответственности - так что раскошеливайся и нанимай талмача))
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:05
Так казахов не унижали еще со времен Наполеона Бонапартовича))
Сергей Солодуха
Сергей Солодуха ответ Константин Белых (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:02
А пучеглазому лучше тренировать на родине
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:00
Очень важно, что тренер осознаёт влияние своих слов на общественное восприятие. В такие моменты, когда команда проигрывает, юмор может быть воспринят неправильно. Черчесов делает правильный шаг, признавая, что не всегда его шутки могут быть уместны, особенно в контексте пресс-конференции.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:48
Националистов кругом полно, особенно у вновь получивших...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:47
На пресс-конференции надо вести себя по-прессконференски.......

Хотя надо признать ничего он такого не сказал...и все поняли что это было в шутливой форме...(почти все..)
Вместо нападок на Черчесова лучше бы голову журналиста проверили...который задает вопрос на языке который тренер не знает.....
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 10:22, ред.
"Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, шутки были плохими".
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:09
Шутить надо аккуратно... А лучше молчать.,,
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 09:58, ред.
Представляю С.С. все последние дни. Измучился дядечка, размышляя, каким образом завуалировать шутку, высказанную им публично, да ещё после очередного поражения. По вечерам ворочался с боку на бок, никак не мог уснуть, советовался с женой за чашкой утреннего кофе, и не нашёл ничего лучшего, как сослаться на непонятую всеми шутку.
И не разумеет С.С., что шутка должна звучать вОвремя и быть дорогА, как ложка к обеду, а не после провального матча, когда болельщики и журналисты переживают за игру своей сборной.
lotsman
lotsman
вчера в 09:47
С журналистами шутить вообще не стоит. Журналисты, на пресс конференциях, стараются спровоцировать своими вопросами. Вот ты и попался на такую провокацию. Журналист специально задавал вопрос на казахском, прекрасно зная что ты их язык не знаешь. Это пресс конференция, а не дружеские посиделки.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:46
Умнее может станешь
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:30
Шутить нужно умеючи и в меру.... а так просто можно и дюндель получить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:29
Не все Стаса понимают... Бывает и такое
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