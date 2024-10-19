Черчесов высказался о своей шутке над журналистом

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал источнику свою шутку на пресс-конференции после матча Лиги наций со Словенией (0:1).

Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав.