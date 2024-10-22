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Денис Давыдов заявил, что не видит у «Спартака» чемпионского потенциала

вчера, 08:40

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что не видит чемпионского потенциала в «красно-белом» коллективе.

После 12 туров команда под руководством Деяна Станковича набрала 19 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ. Отставание от идущего первым «Краснодара» – 11 очков.

Есть ощущение, что «Спартак» закончил борьбу за чемпионство? Мне не нравятся трансферы «Спартака», кто туда пришел и кто этим сейчас руководит. К большому сожалению, я от этой команды чемпионства не жду, да и потенциала не вижу.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:46
Денис Давыдов настоящая легенда Спартака... так как кроме легенд ничем больше не запомнился.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:03
Я тоже не вижу.
112910415
112910415
вчера в 10:50
здесь и сейчас - нет такого потенциала
lotsman
lotsman
вчера в 10:24
Спартак потерял свой спартаковский дух. В команде уже нет истинных спартачей. Мостовому, который знает что такое Спартак, отказали в стажировке. А он мог бы помочь Спартаку вернуть своё имя. Хотя это уже наверное невозможно. В руководстве клуба уже забыли что это такое.
shur
shur
вчера в 10:05
...Сегодня 95 лет Л.И.Яшину....!!! Помним ,ценим, гордимся!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:54, ред.
От Лукойла титулов ждать бессмысленно, люди с абсолютно детской психикой избегания ответственности и отрицания проблем обречены нанимать к себе таких же детей. У Абаскаля и у Станковича одна и та же детская проблема, не зная что делать они начинают паниковать и на шару делать всё подряд, менять схему, потом снова менять и опять. Это чисто детская психика, детям эта функция полезна чтобы мир познавать, а у взрослых людей должны быть уравновешенность и спокойствие. Не знаешь что делать - не делай ничего, остановись, подумай, понаблюдай и ответ придёт. А у Лукойла политика отрицать ошибки и проблемы и делать вид что всё нормально. Так что в Лукойле одни дети будут всегда тащить к себе на работу "своих", других детей, а взрослых избегать и бояться. И пока у руля Спартака не появятся взрослые осознанные люди ничего не изменится и всё будет так, если не хуже, но мой лично прогноз что ситуация будет ухудшаться и каждое новое назначение будет снова тащить Спартак на дно. Проблема не может решить сама себя, она может только попробовать самоустраниться, лишь бы они не потащили за собой и весь клуб. Поэтому какой чемпионский потенциал вообще может быть если мужчин в команде нет, одни мальчишки неосознанные.
борька
борька
вчера в 09:23
Прав парень
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:16
Гаврилов: скорее всего, у "Спартака" дело не в Станковиче, а в исполнителях. Надо искать других людей...!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:06
Понятно что у КБ плохи дела, но кто такой этот дениска
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:57
Ну если "свои" так говорят, то значит совсем все плохо у Спартачей.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:44
Это точно,непонятная игра.
e4ckn6b3e3uw
e4ckn6b3e3uw
вчера в 08:43
Для этого не надо быть ноунеймом Денисом Давыдовым
Гость
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