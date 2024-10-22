Денис Давыдов заявил, что не видит у «Спартака» чемпионского потенциала

Бывший нападающий «Спартака» заявил, что не видит чемпионского потенциала в «красно-белом» коллективе.

После 12 туров команда под руководством Деяна Станковича набрала 19 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ . Отставание от идущего первым «Краснодара» – 11 очков.

Есть ощущение, что «Спартак» закончил борьбу за чемпионство? Мне не нравятся трансферы «Спартака», кто туда пришел и кто этим сейчас руководит. К большому сожалению, я от этой команды чемпионства не жду, да и потенциала не вижу.