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Колосков отреагировал на идею создания объединённого чемпионата с Беларусью

вчера, 12:22

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал идею объединённого чемпионата с Беларусью.

Были уже такие идеи, обсуждался объединённый чемпионат с Украиной. Сам участвовал, и тогда принятие решения было ещё ближе. Сейчас я против, как и тогда. Надо заниматься своим чемпионатом, кроме вреда никакой пользы. Надо создавать какой-то орган. Кто будет организовывать соревнование? Кто будет формировать суммы взносов, заниматься судейством? Это будет совершенно новый аппарат. Мы уже рассчитываем, что года через три вернёмся в международные турниры, а с объединённым чемпионатом никакой ЛЧ нам не будет.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 14:12
Единственный адекватный человек
112910415
112910415
вчера в 13:03
баловство это всё
ggaf5m6x2dvx
ggaf5m6x2dvx
вчера в 12:52
Разные страны - разные чемпионаты, сегодня друзья, а завтра неизвестно что будет.
drug01
drug01
вчера в 12:24
Действительно зачем это нам????
Гость
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