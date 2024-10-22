Колосков считает, что Дуглас Сантос не будет играть за сборную России

Почётный президент Российского футбольного союза ( РФС ) высказался о получении российского гражданства защитником петербургского «Зенита» .

А какая радость нам от этого? Сантоса могут вызвать в сборную России? А для чего? Ему же 30 лет, а играть [в официальных матчах] мы будем минимум через три года. Чего ему в сборной России делать сейчас? Карпин вряд ли сказал про это, ведь это умный человек, но надо его спросить. До этого не дойдут, конечно. Надо поставить точку и забыть. Гражданство Дугласу сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще ни при чём. Но клубу открывается еще одно место для легионера.