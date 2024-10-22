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Колосков считает, что Дуглас Сантос не будет играть за сборную России

вчера, 10:39

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о получении российского гражданства защитником петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом.

А какая радость нам от этого? Сантоса могут вызвать в сборную России? А для чего? Ему же 30 лет, а играть [в официальных матчах] мы будем минимум через три года. Чего ему в сборной России делать сейчас? Карпин вряд ли сказал про это, ведь это умный человек, но надо его спросить. До этого не дойдут, конечно. Надо поставить точку и забыть. Гражданство Дугласу сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще ни при чём. Но клубу открывается еще одно место для легионера.

Теперь бразильский футболист сине-бело-голубых не будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и сможет выступать за национальную команду.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:35
а тебе из культурной столицы в голову не приходит что тыкать нехорошо! хотя о чем я(((
lotsman
lotsman ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:15
А тебе не пришло в голову что он решил просто стать гражданином России? Не футболистом, а гражданином.
lotsman
lotsman
вчера в 15:14
Неужели журналистам не надоело носиться с этим вопросом? Неужели никому не понять, что Сантос принял Российское гражданство не для того чтобы играть в сборной, а для того чтобы стать гражданином России. Сантос уже более пяти лет в России. Он и его семья полюбили Россию и решили стать гражданами России, как и положено по закону - после пяти лет проживания в России. Почему то ни у кого не возникают вопросы почему таджики и узбеки получают гражданство без проживания в России, сразу после пересечения границы. Без знания языка, истории и конституции.
STVA 1
STVA 1 ответ Баpсaфoбия (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:18, ред.
Я давно про это твержу! Нам сейчас и леги не нужны от слова совсем! Ну может пару -тройку разрешить в составе! И то чтобы не с пальм только слезли а качественные! Но клубам не надо развивать молодых! Не даром Иванов сказал «Не будет лимита – я за 200 тысяч евро найду ребят из Африки. Там талантов очень много!»
Или вот Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»
kbrek87fvy3c
kbrek87fvy3c
вчера в 11:45
Когда же мы начнем уважать себя то???? В сборной ему места нет и не будет! Нас, возможно, допустят до ФИФА и УЕФА лет так через 5-7 и то после окончания конфликта!
Интересы Зенита?! Смех, да и только!
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:14
Тут трудно не согласиться с Колосковым! Про Зенит в точку сказал!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:07
Почему нет? В сборную Бразилии ему все равно не пробиться, а в России он сильнейший на своей позиции.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:46
Считаю, что он правильно считает...
xret748x3zhj
xret748x3zhj
вчера в 10:45
Будет решать Карпин достоин он или нет
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