Колосков считает, что Дуглас Сантос не будет играть за сборную России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о получении российского гражданства защитником петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом.
А какая радость нам от этого? Сантоса могут вызвать в сборную России? А для чего? Ему же 30 лет, а играть [в официальных матчах] мы будем минимум через три года. Чего ему в сборной России делать сейчас? Карпин вряд ли сказал про это, ведь это умный человек, но надо его спросить. До этого не дойдут, конечно. Надо поставить точку и забыть. Гражданство Дугласу сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще ни при чём. Но клубу открывается еще одно место для легионера.
Теперь бразильский футболист сине-бело-голубых не будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и сможет выступать за национальную команду.
Или вот Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»
Или вот Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»
Интересы Зенита?! Смех, да и только!
Интересы Зенита?! Смех, да и только!