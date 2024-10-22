Бывший генсек ФИФА Жером Вальк высказался о международном бане России

Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке высказался об отстранении российских клубов и сборной от международных соревнований.

Сборная России играла на высшем уровне. В качестве дани уважения и признания такого высокого уровня Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году. Россия – это значимый игрок не только в мировом футболе, но и в других видах спорта. Сейчас, к сожалению, Россия не выступает на мировой арене, но рано или поздно она вернётся. В любом случае надо смотреть не в прошлое, а заниматься настоящим и будущим. России потребуется определённое время, чтобы наверстать потерянные позиции в рейтинге, ведь соперники не стоят на месте. Российским командам нужно очень усердно тренироваться, чтобы показать хорошие результаты в тот момент, когда для них снова откроется возможность играть в Европе и мире. Конечно, ситуация для российских команд сейчас не самая приятная, они не могут сравнивать себя с иностранными командами, они играют только между собой. Сборная Франции, например, выиграла чемпионат мира-1998 и Евро-2000, но затем у неё упал уровень. Прошло время, и у неё все наладилось, результаты пошли вверх. Всё впереди и у России. Конечно, российские команды теряют рейтинговые очки сейчас, но затем они смогут наверстать упущенное. Они должны быть готовы вернуться на мировую арену в своей лучшей форме.