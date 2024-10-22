Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об отмене стажировки в «Спартаке».
21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников сообщил, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.
В клубе подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
У меня нет обид на Станковича, очевидно, что это не его решение. В любом случае клуб-то я себе найду. Это не проблема. Проблема в том, что в «Спартаке» по-прежнему работают нефутбольные люди. За это обидно.