Александр Мостовой высказался об отмене стажировки

Экс-футболист сборной России высказался об отмене стажировки в «Спартаке».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников сообщил, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.

В клубе подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

У меня нет обид на Станковича, очевидно, что это не его решение. В любом случае клуб-то я себе найду. Это не проблема. Проблема в том, что в «Спартаке» по-прежнему работают нефутбольные люди. За это обидно.