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Александр Мостовой высказался об отмене стажировки

вчера, 12:26

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об отмене стажировки в «Спартаке».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников сообщил, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке.

В клубе подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

У меня нет обид на Станковича, очевидно, что это не его решение. В любом случае клуб-то я себе найду. Это не проблема. Проблема в том, что в «Спартаке» по-прежнему работают нефутбольные люди. За это обидно.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:34, ред.
Проблема то и вправду в том, не футбольные, незрелые и бессовестные. Но как это связано с отменой стажировки? Это не похоже на вывод из сложившейся ситуации, а похоже на то что Мостовой почувствовал что в него с соседнего дерева кинули экскрементами и начал тоже кидаться в ответ, но уже давно их хранил, прятал и выжидал подходящего момента. Просто такой же незрелый детёныш какого то примата как и руководство Спартака.
Хиромант
Хиромант ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:16
- Пусть точит... Хоть будет чем заняться...
- А на каждый хитрозаточенный зуб - найдётся своя "болгарка" с алмазным диском и победитовыми наконечниками! СОТРЁМ НА РАЗ!
hw9bak4r7maw
hw9bak4r7maw
вчера в 15:23
Всё-таки хочется ему Спартак возродить
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:57
Молчал бы побольше, да делом доказывал. Это не Мостовой легенда Спартака, а Спартак из Мостового сделал футболиста. Где ж ты был раньше "футбольный человек"? Чтож ты только к 56 годам разродился желанием и интересом к Спартаку?
6y9kk6d6r6e8
6y9kk6d6r6e8
вчера в 13:15
В Премьер-Лиге проиграть ему незазорно, а в ФНЛ потом спать не будешь...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:12
Царь не обижается .... царь притаился и точит зуб... месть будет жестокая.
Donkert
Donkert
вчера в 13:04
К чему все эти разговоры про стажировку старика в своем бывшем клубе?
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:48
Мостовой, надоел ты уже всем. Одна грязь от тебя. Интересно, много ли есть людей, которые тебя уважают? А за что тебя уважать? Игроком ты был, бесспорно, хорошим но это уже в далёком прошлом. Из прошлой жизни известно, что человек ты довольно подлый. Помнишь, ты был среди тех, кто подписал гнусное письмо против Садырина. Этого никогда не смыть. Презираю тебя.
xwb29kqetqhg
xwb29kqetqhg
вчера в 12:46
Нашел где стажироваться, в клубе с шестого места, есть более успешные клубы, да и стажироваться нужно вовремя, а не пиариться на закате жизни.
lotsman
lotsman
вчера в 12:42
А чего на них обижаться. Они уже забыли всех спартаковцев.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:38
Обиженный сделал вид, что не обиделся.
Гость
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