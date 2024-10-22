Агент Алексей Сафонов высказался об Акинфееве как футбольном идоле России

Российский футбольный агент Алексей Сафонов высказался на тему популярности вратаря ЦСКА в России в сравнении с почитанием Лионеля Месси в Аргентине.

Объективно говоря, Акинфеев суперпопулярный. Но есть определённый нюанс — в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики «Спартака» его никогда не воспримут. «Динамо» как братский клуб его признаёт, а болельщики «Спартака» — нет. С «Зенитом» то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своём уровне... Рекорды Дзюбы и Кержакова побьют. А Акинфеева — нет. Никто и близко не побьёт. Сколько игр он сыграл, сколько у него игр на ноль, сколько он за сборную выручил, плюс та самая нога Акинфеева. Можно сказать «нога Бога», по аналогии с Марадоной.