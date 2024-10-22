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Агент Алексей Сафонов высказался об Акинфееве как футбольном идоле России

вчера, 10:21

Российский футбольный агент Алексей Сафонов высказался на тему популярности вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в России в сравнении с почитанием Лионеля Месси в Аргентине.

Объективно говоря, Акинфеев суперпопулярный. Но есть определённый нюанс — в Аргентине фанаты более объективны, а в России болельщики «Спартака» его никогда не воспримут. «Динамо» как братский клуб его признаёт, а болельщики «Спартака» — нет. С «Зенитом» то же самое. Поэтому тут объективно сложно сказать, но он столько лет уже на своём уровне... Рекорды Дзюбы и Кержакова побьют. А Акинфеева — нет. Никто и близко не побьёт. Сколько игр он сыграл, сколько у него игр на ноль, сколько он за сборную выручил, плюс та самая нога Акинфеева. Можно сказать «нога Бога», по аналогии с Марадоной.

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Все комментарии
th5wa975cbnj
th5wa975cbnj
вчера в 16:16
Игорь Акинфеев — не просто талантливый футболист, он — символ преданности своему делу и стремления к победе. Его упорство и трудолюбие заслуживают уважения и восхищения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:46
Могу лишь добавить, что если самому Акинфееву скажешь в лицо, что он футбольный идол, то есть большая вероятность получить по физиономии в ответ.
me5b9zjhj52n
me5b9zjhj52n
вчера в 12:56
Чушь агент несет, никогда не был Акинфеев даже просто популярным, особенно после его рекламы дезодоранта Blade (Бладе). А сравнивать его с Месси как-то не корректно.
yssz7jmt2vwh
yssz7jmt2vwh
вчера в 11:20
Рекорды Дзюбы и Кержакова побьют. А Акинфеева — нет. Никто и близко не побьёт.
Тут с агентурой не поспоришь!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:30
Хорошо сказал агент, добавить нечего ++++++.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:29, ред.
Доказательством правоты его слов являются комментарии юзеров нашего уважаемого сайта. Особенно в обсуждении матчей между принципиальными соперниками, в них почти нет объективности и признания очевидных и неоспоримых фактов.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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