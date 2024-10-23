Непал готов сыграть товарищеский матч против сборной России

Пресс-секретарь Футбольной Ассоциации Непала Суреш Шах высказался о возможном матче против сборной России.
Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение. После получения официального письма мы обязательно его рассмотрим и решим, где и когда играть. Будем ждать предложения от России.
Не, ну а так что.....Трехматчевое противостояние по сценарию: 1) У себя дома сенсационно горим 0:10. 2) Ответный матч в Непале выигрываем 10:0.3) И третий матч все по-чесноку. Выбираем лучший стадион в России, а лучше в ОАЭ. Матч основное время 10:10 дополнительное 15:15. Серия пенальти и никто не может победить. ПО итогу побеждает дружба, так как попасть по воротам реально непросто. Попадаем в книгу рекордов России, награждаем всех участников ординами Дружбы. Показываем средний палец или то, что там Дзюба показывает всей Европе и США и живем припеваючи......
Не, ну а так что.....Трехматчевое противостояние по сценарию: 1) У себя дома сенсационно горим 0:10. 2) Ответный матч в Непале выигрываем 10:0.3) И третий матч все по-чесноку. Выбираем лучший стадион в России, а лучше в ОАЭ. Матч основное время 10:10 дополнительное 15:15. Серия пенальти и никто не может победить. ПО итогу побеждает дружба, так как попасть по воротам реально непросто. Попадаем в книгу рекордов России, награждаем всех участников ординами Дружбы. Показываем средний палец или то, что там Дзюба показывает всей Европе и США и живем припеваючи......