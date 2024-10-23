Непал готов сыграть товарищеский матч против сборной России

Пресс-секретарь Футбольной Ассоциации Непала Суреш Шах высказался о возможном матче против сборной России.

Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение. После получения официального письма мы обязательно его рассмотрим и решим, где и когда играть. Будем ждать предложения от России.