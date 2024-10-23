Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2024

Непал готов сыграть товарищеский матч против сборной России

вчера, 12:07

Пресс-секретарь Футбольной Ассоциации Непала Суреш Шах высказался о возможном матче против сборной России.

Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение. После получения официального письма мы обязательно его рассмотрим и решим, где и когда играть. Будем ждать предложения от России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Непал  Россия
Источник: sport24.ru
В РФС объяснили, почему не состоялся матч с Пакистаном
Вчера, 11:12
В РФС рассказали о планах сборной России на 2025 год
Вчера, 10:52
Намибия может сыграть с Россией, если РФС оплатит проживание и питание
22 октября
СлухиМатч Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетико» в этом году может пройти в США
21 октября
В Непале оценили возможность проведения матча со сборной России
21 октября
ОфициальноЖенская сборная России сыграет с командами Кении и Гаити
21 октября
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:24
" Здесь вам не равнина. Здесь климат иной..."
7tfbh945s88r
7tfbh945s88r
вчера в 13:57
С Непалом мы еще не играли. Стоит сыграть.
баск
баск
вчера в 13:29
Как видно, народ в третьем мире уже массово расчухал, какая сегодня
жила в футболе есть бабки колотить))

Звонишь в РФС- мол, не против сыграть, то да сё, шлите предложение, рассмотрим..)))
an9d7nxyy25u
an9d7nxyy25u
вчера в 13:10
Нас кажется приглашают в Катманду? Это приятно. Потому что последнее время нас все в основном отправляют только в два последних слога этого столь смачного наименования
shlomo
shlomo
вчера в 12:52
Матч с тибетскими монахами, это будет номер. Дальше падать некуда, если только с голыми попуасами матч..... :(((((

Не, ну а так что.....Трехматчевое противостояние по сценарию: 1) У себя дома сенсационно горим 0:10. 2) Ответный матч в Непале выигрываем 10:0.3) И третий матч все по-чесноку. Выбираем лучший стадион в России, а лучше в ОАЭ. Матч основное время 10:10 дополнительное 15:15. Серия пенальти и никто не может победить. ПО итогу побеждает дружба, так как попасть по воротам реально непросто. Попадаем в книгу рекордов России, награждаем всех участников ординами Дружбы. Показываем средний палец или то, что там Дзюба показывает всей Европе и США и живем припеваючи......
vcuajy96s3z7
vcuajy96s3z7
вчера в 12:38
А Непал за сколько этот матч сыграет?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:24
"Матч между Непалом и Россией может состояться, если российская сторона отправит предложение." - Если судить по высказываниям руководителей РФС, то предложения разосланы всем желающим , так ,что г. Суреш , ждите ( возможно фельдъегерь , заблудился у вас в горах ) , обязательно поступит...)
lotsman
lotsman
вчера в 12:23
Непал, Чо Ойю - прекрасные воспоминания.)
борька
борька
вчера в 12:22
Непал, после прилета,или недолета нашей сборной,вдруг пропал с российских радаров,наши доблестные болельшики гадают,с каким счетом закончился этот матч.
Непал не пал,сборная не пропала,пропал результат матча. Ча,ча, ча,
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:13
После завершения саммита БРИКС желающих сыграть с нашей сборной станет на много больше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 