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«Спартак» готов расстаться с одним из своих вингеров

вчера, 09:40

«Спартак» хочет расстаться с полузащитником сборной ДР Конго Тео Бонгондой. «Красно-белые» готовы рассмотреть продажу игрока в зимнее трансферное окно. «Спартак» не устраивает, что Бонгонда не показывает тот уровень футбола, который бы соответствовал его высокой зарплате. При этом сам конголезец не хотел бы покидать клуб.

Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 28-летний правый атакующий полузащитник сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

Напомним, вчера в рамках 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:22, ред.
О, пошли устрашающие меры и репрессии, шевеления гнилой системы Лукойла, ну чтож, вдруг начнёт таки удар в углы ворот отрабатывать наконец если додумается, что вряд ли. А вообще в Спартаке нет ни одного вингера подходящего по уровню клубу РПЛ, не то что для борьбы за медали, так что избавляться надо от всех четырёх, но блатного Маркиньоса, любимчика шарлатана тренера например никто не конечно выгонит. Как и блатного защитничка кривоногого слепого крота с айкью мартышки
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:15
Бонгонда неединственный, ранее писали, что Зиньковский неустраивает своей игрой Главного тренера.
gufw7m8evggx
gufw7m8evggx
вчера в 09:55
При этом сам конголезец не хотел бы покидать клуб.

Да это не вингер, а просто СВИНгер какой-то!
shlomo
shlomo
вчера в 09:46
Сначала наберут кого попало, а потом недовольны игрой.... а куда раньше смотрели.
Гость
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