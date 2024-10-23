«Спартак» готов расстаться с одним из своих вингеров

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вчера, 09:40

«Спартак» хочет расстаться с полузащитником сборной ДР Конго . «Красно-белые» готовы рассмотреть продажу игрока в зимнее трансферное окно. «Спартак» не устраивает, что Бонгонда не показывает тот уровень футбола, который бы соответствовал его высокой зарплате. При этом сам конголезец не хотел бы покидать клуб.

Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 28-летний правый атакующий полузащитник сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.