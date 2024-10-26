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«Боруссия» Дортмунд в гостях проиграла «Аугсбургу»

вчера, 18:30
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург2 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Аугсбург» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:1) в матче 8-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален. На 25-й минуте полузащитник «Аугсбурга» Алекси Клод Морис сравнял счёт. На 50-й минуте Клод Морис оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время был удалён защитник «Боруссии» Альмугера Кабар.

«Аугсбург» идёт на 11-м месте (10 очков), «Боруссия» занимает 7-е место (13 очков).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:50
это сарказм)) ирония над боссами дортмундского клуба
за слабое тренерское кресло.
то терзич, то шахин - слабые тренера.
но надеюсь, мои слова как укол рапиры в сердце шахина не достанет))))
игрок он был хороший...и человек хороший.
но тренер слабый.
в боруссии таких как де дзерби, его футбол тонкий, быстрый и решительный.
уверен, ведя 2-0 в мадриде, де дзерби нанес бы смертельный удар реалу)))
AleS
AleS
вчера в 18:45
Каких-то детей в галвные тренера нанимают, а пототм удивляются, что результаты плохие...
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:41
А до реала было сильно лучше?)
Унион их обыграл 2:1
Штутгарт 5:1.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:38
вот что значит выиграть 1 тайм у Реала.... и после всем проигрывать
k8p6gemyqhtv
k8p6gemyqhtv
вчера в 18:30
Пора гнать Нурика Шахина
Гость
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