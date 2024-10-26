«Боруссия» Дортмунд в гостях проиграла «Аугсбургу»

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вчера, 18:30

«Аугсбург» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:1) в матче 8-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален. На 25-й минуте полузащитник «Аугсбурга» Алекси Клод Морис сравнял счёт. На 50-й минуте Клод Морис оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время был удалён защитник «Боруссии» Альмугера Кабар.

«Аугсбург» идёт на 11-м месте (10 очков), «Боруссия» занимает 7-е место (13 очков).