«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 9-го тура АПЛ (1:0).
Единственный гол в составе хозяев забил Эрлинг Холанд на 5-й минуте встречи.
«Ман Сити» идёт на 1-м месте (23 очка), «Саутгемптон» занимает 20-е место (1 балл).
|Манчестер Сити1 : 0Саутгемптон
|Матч завершен
«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 9-го тура АПЛ (1:0).
Единственный гол в составе хозяев забил Эрлинг Холанд на 5-й минуте встречи.
«Ман Сити» идёт на 1-м месте (23 очка), «Саутгемптон» занимает 20-е место (1 балл).
Непривычный счет для горожан!))
Сити с победой!
Непривычный счет для горожан!))
Сити с победой!
и МС на первом месте.
некоторые подумают, что вратарь соперника вновь выдал матч жизни.
а по факту горожане сами лупили по вратарю.
так моменты транжирит надо еще уметь))
через 3 дня выезд к Тоттенхэму, пора. Пеп. решать вопрос с реализацией.
может, слить кубок?
и МС на первом месте.
некоторые подумают, что вратарь соперника вновь выдал матч жизни.
а по факту горожане сами лупили по вратарю.
так моменты транжирит надо еще уметь))
через 3 дня выезд к Тоттенхэму, пора. Пеп. решать вопрос с реализацией.
может, слить кубок?