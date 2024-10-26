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«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

вчера, 19:05
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» в матче 9-го тура АПЛ (1:0).

Единственный гол в составе хозяев забил Эрлинг Холанд на 5-й минуте встречи.

«Ман Сити» идёт на 1-м месте (23 очка), «Саутгемптон» занимает 20-е место (1 балл).

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:17
Да, Саутгемптон уже не тот...раньше бы и сити вынесли вперед ногами
112910415
112910415
вчера в 20:34
ну, не убедили !
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:29
Победа на минималках
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:28
Очень скромная победа!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:11
главное сделано. забрали 3 очка.
и МС на первом месте.
некоторые подумают, что вратарь соперника вновь выдал матч жизни.
а по факту горожане сами лупили по вратарю.
так моменты транжирит надо еще уметь))
через 3 дня выезд к Тоттенхэму, пора. Пеп. решать вопрос с реализацией.
может, слить кубок?
матос
матос
вчера в 19:08
Святые похоже снова в шип отправятся , результаты их не айс
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:05
Кто бы мог подумать, что после быстрого гола МС больше не забьет?)))
Непривычный счет для горожан!))
Сити с победой!
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