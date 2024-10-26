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ЦСКА и «Факел» сыграли вничью во встрече Премьер-Лиги

вчера, 18:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» в матче 13-го тура РПЛ (0:0).

Гости доигрывали матч вдесятером. На 66-й минуте защитник Райан Сенхаджи был удалён с поля.

ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России (24 очка). «Факел» идёт 14-м (11 баллов).

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 09:02
Сложилось такое впечатление, что Николич забыл дома ключи от воронежского автобуса. Как будто не знали как играет факел, в атаке ни мысли, одна нервозность.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:26
Не только за ЦСКА, но и вообще в СССР и в РПЛ. Это вечный рекорд
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 21:18
Николич абсолютно не умеет играть против закрытых команд, это ещё по ЛОКО известно.
tvuh6nm5jjas
tvuh6nm5jjas
вчера в 21:01, ред.
Печальное зрелище!Ну ладно Пьянич,парень еще до конца не впрягся в российский футбол.Он еще прибавит.А вот,что делал на поле захваленный всеми, кому не лень, Обляков?Этот пижон проигра всё и везде.Даже взялся пробивать убойный штрафной после удаления воронежца.Хотя ни разу за семь лет играя в ЦСКА мог что- то подобное исполнить.Он провалил первый тайм и уже тогда его нужно было убирать.ЦСКА последнее время тренеры какие то не решительные.Только слепой мог не видеть провал Облякова!Да и остальные были не лучше!
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:32
Всё как всегда. Печально смотреть на ЦСКА. Надеюсь армейцы найдут свою игру
Red blu
Red blu
вчера в 20:22
Матч против воронежцев стал для Акинфеева 780-м в футболке ЦСКА.
Еще никто не проводил за ЦСКА на поле 70 тысяч минут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:14
Всё равно армейцы молодцы...
Нельзя всё время быть на кураже....
Неплохой отрезок в два месяца....13 последних всех игр - лишь одно поражение...плюс серия из трёх гостевых побед подряд....да и та домашняя игра с Зенитом была очень похожа на ничью....армейцы точно были не хуже....

Рано делать выводы по работе Николича....но регресса не наблюдается...посему удачи ему и позитива....3 очка от призовых мест за 17 туров до финиша это точно не провал...
adekvat
adekvat
вчера в 20:13
Факел борется за то что бы остаться в РПЛ, а ЦСКА за место в пятерке, результатом все довольны.
cska1948
cska1948 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:02
Надо не не на Факел пенять, а на Николича. Благодаря тому, что он выпустил Пьянича мы потеряли ЦЕЛЫЙ час игрового времени. На какую атакующую игру можно рассчитывать, если он стоит, не бежит, а именно стоит с мячом в центральном круге? За целый час ни одной острой передачи. Пьянич не развивал, а тормозил все атаки, как только мяч попадал к нему. А установка явно была играть через него.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
вчера в 20:01
Я конечно не верю в чудесные превращения, но с самого начла был против этого трансфера.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:57
Думается " пока" не ключевое слово. А вот "лишний" в самый раз. И вообще, трансфер, более, чем странный
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:39, ред.
"Факел" очко завоевал, а мы 2 очка потеряли в этой игре.
Факел после удаления показывал антифутбол, игроки картинно падали и страдали после малейших касаний. И похоже мечтали что бы быстрее судья дал свисток об окончании матча.
Ещё надо поздравить Акинфеева с рекордом 70 тысяч минут с капитанской повязкой ПФК ЦСКА во всех турнирах. .👏👏👏
112910415
112910415
вчера в 19:34
Факел заслужил похвалу !
lotsman
lotsman
вчера в 19:21, ред.
Честно сказать, не ожидал. Всю игру не видел, но то что посмотрел - Факел играл гораздо лучше, но в центре поля. Им не хватало завершения. А Армейцев я просто не узнал.
b7nrhdnj3pn5
b7nrhdnj3pn5
вчера в 19:21
Купила цска Пьянича, а Пьянич без ногы. надо же было из всего мусора старческого выбрать именно этот.
ak2qft4g87v8
ak2qft4g87v8
вчера в 19:16
Лучший игрок матча, несомненно Пьянич, зачем он вообще нужен, если даже с Факелом не тянет.
particular
particular
вчера в 19:00
Земляки в гостях, с позволения сказать, отстояли очко...
А армейцы схлопотали очередной недобор, который потом, однозначно, скажется на итоговом раскладе...
cska1948
cska1948
вчера в 19:00
Пьянич ещё не готов играть по 60 минут и будет ли вообще готов, большой вопрос. На мой взгляд зря его выпускают в основе, под свежего противника. Лучше бы он вышел на последние полчаса. С появлением Пьянича не играет в полную силу Обляков. Пока, игра через Пьянича себя не оправдала.
cmd2zrk99ab2
cmd2zrk99ab2
вчера в 18:59
Результат порадовал, Факел добыл на выезде хоть одно очко.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 18:51
Если коротко, то Пьянич в основном руководил, т.е. руками водил, показывая кому куда отдавать и куда бежать. А сам через раз отдавал пас сопернику. Я думаю пока он лишний в составе.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:44
Не было азарта в глазах игроков ЦСКА,
Отмучились)))).
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:44
Болельщиков Факела можно поздравить, ничья в меньшинстве в Москве на поле ЦСКА, сегодня дорогого стоит. Армейские футболисты недооценили соперника, посчитав три очка в кармане за долго до стартового свистка, но как отметил на предматчевом интервью Николич, пять матчей без поражений. И конечно же очередной "сухарь" от Игоря Владимировича, Браво голкипер!
Болейте за своих. а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:43
Ну хоть кто-то доволен!)
Но ЦСКА так играть дома не должен...
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:43, ред.
Извлечь какие-то дивиденды из своего, как говорится, территориального и игрового преимущества что в равных составах, что в большинстве "армейцам" не удалось. Да и наверное сложно рассчитывать на победу, если не создавать моменты у ворот соперника. А сегодня с этим у "ЦСКА" возникли большие проблемы. Такой матч с такой игрой в актив вряд ли занесешь. Если я правильно понял Пьяничу отвели роль такого глубинного плеймейкера. Как по мне. не впечатлил, да и игру замедлял. Ну а "Факел" молодцы. В меньшинстве условно костьми легли, гнулись, но не ломались и свой балл в таблицу на характере честно заработали. Как обычно личное мнение.
pnqna98zgwgr
pnqna98zgwgr
вчера в 18:40
Нищий Факел по игре ни в чем не уступал великому клубу цска, мог даже выиграть.
Сп62
Сп62
вчера в 18:39
ЦСКА хорошо смотрится, когда забивает ранний гол. Здесь не получилось и пришлось мучаться.
wqnt5seesvty
wqnt5seesvty
вчера в 18:37, ред.
Хоть один мяч забили, а то впустую деньги государственного Аэрофлота пробегали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:36
А я не то, чтобы рад, но доволен. Факел - команда города моего детства, поэтому в этом матче пусть все будет поровну. Факел должен остаться в РПЛ. А разницы между 4 и 6 местом для ЦСКА нет никакой.
isamsn
isamsn
вчера в 18:34
Если бы сыграли, а то отмучались как наказанные. Не игра а пародия на футбол.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:32
Грусть, печаль, тоска.....
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