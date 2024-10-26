ЦСКА и «Факел» сыграли вничью во встрече Премьер-Лиги

ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» в матче 13-го тура РПЛ (0:0).
Гости доигрывали матч вдесятером. На 66-й минуте защитник Райан Сенхаджи был удалён с поля.
ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России (24 очка). «Факел» идёт 14-м (11 баллов).
ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» в матче 13-го тура РПЛ (0:0).
Гости доигрывали матч вдесятером. На 66-й минуте защитник Райан Сенхаджи был удалён с поля.
ЦСКА занимает 4-е место в чемпионате России (24 очка). «Факел» идёт 14-м (11 баллов).
Болейте за своих. а не против чужих!
Болейте за своих. а не против чужих!