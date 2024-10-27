Клуб из ОАЭ готов пригласить Мостового на стажировку

Илие Чебану, генеральный директор клуба «Юнайтед» из ОАЭ , сообщил о готовности пригласить на стажировку бывшего игрока сборной России .

Думаю, нет проблем для того, чтобы предоставить Мостовому стажировку в нашем клубе. Вопрос надо обсудить на уровне главного тренера. На данный момент мы занимаемся своими внутренними делами, только начало сезона. Клуб занимается не пиаром, а, прежде всего, футболом и его развитием.

С Александром мы знакомы лично, поэтому, думаю, он лично может набрать мне и мы можем это обсудить, решим все между собой. Футбольный мир — это тоже как семья. Мы друг друга уважаем — ценим как бывших, так и будущих футболистов. Это нормальный подход. Тем более, как я уже говорил, мы лично знакомы с Мостовым.