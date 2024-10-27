Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Клуб из ОАЭ готов пригласить Мостового на стажировку

вчера, 11:57

Илие Чебану, генеральный директор клуба «Юнайтед» из ОАЭ, сообщил о готовности пригласить на стажировку бывшего игрока сборной России Александра Мостового.

Думаю, нет проблем для того, чтобы предоставить Мостовому стажировку в нашем клубе. Вопрос надо обсудить на уровне главного тренера. На данный момент мы занимаемся своими внутренними делами, только начало сезона. Клуб занимается не пиаром, а, прежде всего, футболом и его развитием.

С Александром мы знакомы лично, поэтому, думаю, он лично может набрать мне и мы можем это обсудить, решим все между собой. Футбольный мир — это тоже как семья. Мы друг друга уважаем — ценим как бывших, так и будущих футболистов. Это нормальный подход. Тем более, как я уже говорил, мы лично знакомы с Мостовым.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Матч Чемпионшипа прервали из-за парашютиста
Вчера, 11:22 Фото
Арбитр Английской Премьер-Лиги отработал на матче детских команд
26 октября
Савио рассказал, чем бы он занимался вместо футбола
26 октября
Питер Крауч и Джо Коул сыграли в регби
26 октября Фото
Игрок «Ипсвича» учится для получения лицензии пилота
26 октября
На базе клуба «Васку да Гама» был замечен аллигатор
26 октября Фото
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:33, ред.
При каждой новости о мистической стажировки Александра Моствого сразу вспоминается название старого советского фильма
"История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж".
Все говорят о стажировки Мостового, а "свадьбы" как не было, так и нет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:29
Александр на старости лет решил на тренера податься...
adekvat
adekvat ответ 5zfteg2xcab6 (раскрыть)
вчера в 13:18
Скушно у них там, будет веселить и бесить.
4gwedubhj2ra
4gwedubhj2ra
вчера в 12:52
Саша Мостовой превращается в Сашу Кокорина.
борька
борька
вчера в 12:49
Езжай,Шурик,,внесеш что то свое,отдохнешь от от нашей суеты, а там видно будет или в Россию или за бугор
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:42
Даже не знаю, как реагировать на такое авантюрное предложение. С одной стороны, когда тебя приглашает пройти стажировку сам Директор футбольного клуба из ОАЭ, звучит лестно для любого желающего связать свою будущую деятельность с тренерской работой. С другой стороны, когда узнаёшь, что этот директор на двадцать лет моложе, даже Бог с ним с возрастом, допускаю, что такое может быть, но стоимость всего состава игроков этого клуба трансфермаркет оценивает в триста тысяч евро, говорит о низком уровне команды. Нужно ли это Мостовому, вот в чём вопрос? Думаю нет. Таких Юнайтедов, да ещё с директорами, которые лично знакомы с Александром Владимировичем в России своих полно.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 12:38
А в РПЛ тоже есть желающие. "Динамо" Мх. например.
5zfteg2xcab6
5zfteg2xcab6
вчера в 12:30
ОАЭ всех старых на стажировку приглашает? Для чего?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 