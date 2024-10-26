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Игрок «Ипсвича» учится для получения лицензии пилота

вчера, 14:19

Защитник «Ипсвича» Лейф Дэвис рассказал о своем обучении для получения лицензии частного пилота.

Получение лицензии частного пилота станет лишь началом, я смогу решить, чем заняться после, надеюсь, успешной футбольной карьеры.

Я научил себя этому. Программное обеспечение называется FlightSim, по всему миру им пользуются. За компьютером в Лондоне, например, будет сидеть человек, который тоже управляет полетом, в процессе нужно переговариваться — все как в реальности.

Во время занятия не следует отвлекаться на телефон, думать о футболе, ты просто всё отбрасываешь на второй план.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:37
Это не сложно. Проще чем на автомобиле.)
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 15:33
Готовится к вылету команды?
g47s7gfx6nqz
g47s7gfx6nqz
вчера в 15:15
Возможно, хорошо, что он задумывается о будущем, не всем же быть тренерами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:05
В таком возрасте по полю надо лётать...)
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