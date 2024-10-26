Игрок «Ипсвича» учится для получения лицензии пилота

Защитник «Ипсвича» рассказал о своем обучении для получения лицензии частного пилота.

Получение лицензии частного пилота станет лишь началом, я смогу решить, чем заняться после, надеюсь, успешной футбольной карьеры.

Я научил себя этому. Программное обеспечение называется FlightSim, по всему миру им пользуются. За компьютером в Лондоне, например, будет сидеть человек, который тоже управляет полетом, в процессе нужно переговариваться — все как в реальности.

Во время занятия не следует отвлекаться на телефон, думать о футболе, ты просто всё отбрасываешь на второй план.