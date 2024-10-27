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«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

вчера, 21:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (1:1).

На 51-й минуте команда из Санкт-Петербурга повела — забитым мячом отметился Андрей Мостовой. Москвичи отыгрались на 68-й усилиями Алексея Батракова.

«Зенит» занимает 2-е место (30 очков). «Локомотив» идёт 3-м (28 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:14
хорош Локомотив !
полиграф шариков
полиграф шариков
сегодня в 06:45
ну шо, кочегары, не страшно было долбать и pizditь бомжей лопатой, ну пусть не до конца , ну всё же!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 05:10
Третий закон Ньютона гласит: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие».
Тут без разницы, маленький или большой. В командном спорте мстят за товарища не отходя от кассы. Мантуан того заслуживал.
Борис2876
Борис2876
сегодня в 04:43
Жаль Локо не победил, по мне так ближе был к победе чем Зенит. И вот в голову лезет мысль, стоит ли тратить столько денег если результат одинаковый. Батракову здоровья.
112910415
112910415
сегодня в 04:35
Краснодар аплодирует !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
И снова Вас разочарую, начиная с блонота. Не поверите, но я за всю свою сознательную жизнь ( со студенческих лет и до сих пор) никогда не имел блокнотов. Учась в Питере в 60-е годы прошлого века обходился без блокнотов. И расписание занятий и телефоны друзей держал в голове. Мой родной дед примерно в 10-12 лет внушил мне простую мысль. Если тебе что то сильно надо запомнить, ты запомнишь и без записи. Вот так и живу. Кстати за информацией относительно футбола не обращаюсь к сайтам, что в голове осталось то и использую. Далее по порядку. Сказки про админресурс сочинять не надо, они уже приобрели характер известного лозунга и гуляют по стадионам РФ.
А насчет юбилея , Вы зря недооцениваете Медведева. Ему нужен очковый запас к зиме. Поэтому и вся эта эпопея с паспортом Сантоса. Он лично обратился в Фифа, чтобы ускорить смену ему спортгражданства. Как только Сантос станет не легионером, н лавку сядет Алип - нужда в нем отпадет. Его место займет Эракович ( посильнее Алипа будет). И на полу будут 4 русских - вратарь, Сантос и Глушенов ( Мостовой). Это же легко прогнозируется. Зачем столько суеты? Странный вопрос. Конечно юбилей. Вот мой анализ.
Kosmos58
Kosmos58 ответ -Хостинский- (раскрыть)
сегодня в 00:35
К сожалению, это был не последний тур ...
амурец
амурец
сегодня в 00:34
Жаль хотелось победы Локо
Городецкий
Городецкий
сегодня в 00:04, ред.
Команды по делу сыграли вничью: масса растраченных 100% моментов, обоюдная грубость и провокационное поведение, постоянные попытки драк и "быкование". А вот судейская бригада игру "проиграла".Стараясь не испортить баланс, начала закрывать глаза на нарушения: Нино, должен был быть удален + пенальти, ну и Батраков однозначно 2я ЖК. Футбол мне показался рваным и не целостным (и у тех, и у других). Семак сделал обратную замену Артура, а значит на лицо ошибка. Мостовой 50/50. Сначала запорол 100й момент, потом такой же реализовал. Неоднозначно. Понравилась игра обоих вратарей.
Итог все остались при своих, кроме Краснодара, который может уйти в отрыв. Ответная игра скорее будет за Локо, для них фактор своего поля более важный, чем для Зенита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
Я и до сих пор не видел эпизод с Батраковым...но умею читать и доверяю вашему мнению....

На счёт "нервного юбилея" - мимо.....ибо про юбилей тут кроме вас никто не вспоминает и не говорит.....т.к. большинство пользователей не ищут лишь подковёрную борьбу и не сочиняют сказки про админресурс...а просто смотрят футбол....без блокнота в котором отмечают каждое "ошибочное" действие судьи против соперников Зенита.......

На счёт "легионеров-нелегионеров"...если нет нарушений регламента то смысл по клавиатуре стучать...пытаясь придумать очередную "несправедливость"...

Куда движемся ??
Странный вопрос.....вы же не сотрудник ГИБДД...
Я не знаю....
Если в целом...то надеюсь движение в сторону седьмого чемпионства....с редкими вынужденными остановками....
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:46
Карась не последовательный чел и не принципиальный, хотя корчит себя таковым, как и все музыканты...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:43
Как же Вы можете судить по удалению Батракова, если Вы смотрели только первый тайм? Этот эпизод был во втором тайме. А как Вы оцениваете тот факт, что Карасев не дал пенальти за толчок Нино двумя руками в спину нападающего Локо при подаче углового ? Это было в первом тайме. Или такие "мелочи" проходят мимо ваших глаз? Кстати могу Вас успокоить, Зенит сегодня не должен был проиграть по игре. Ничья справедливый итог. А насчет юбилея нервничать рано. К марту месяцу Медведев, Дюков и Митрофнов все порешают и юбилей пройдет как надо. У Газпрома в РФС и РПЛ все схвачено. Кстати сегодня на поле у Зенита была уже 4 русских (не легионера). Латышонок, Алип, Сантос и Мостовой. В Принципе уже вместо Мостового можно Педро ставить и на поле будет 3 " русских". Куда движемся ?
Антон 376
Антон 376
вчера в 23:34
Вы вот про вторую жёлтую батракову, но как то не заметили что мостовой умышленно локтем бил
archkillx
archkillx ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 23:31
Хз, Локо очевидно упустил победу, а карась топил за зенит нещадно
archkillx
archkillx
вчера в 23:29
Складывается ощущение, что комментирующие не смотрели матч
Во первых, Локо имел в разы больше голевых моментов, чем зенит и должен был брать 3 очка, выигрывая +2 или +3, зенит создал 1.5 момента за игру, владение без моментов ничего не значит
Во вторых, Карась всю катку топил за зенит, напомнить как Ненахова мутузили всю игру и лысый вообще не свистел. Если судил бы честно, зенит бы уже на 2ой тайм вышел в 10 тел
В третьих, Батраков, опять же, за что вторую карточку? Фол рядовой и на первую не тянул, и напомню, что он и первую получил ни за что вообще, его завалил бразильский провокатор
В целом, отскок зенита, локо подвела реализация, сами виноваты
А зенит играл мерзко, грязно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 23:21
Если мысль другого человека вам непонятна, то не надо самому домысливать. По разным причинам Вам это совсем не удается. Поэтому считаю бесполезным излагать для Вас какие либо трактовки своих текстов. Это ни к чему.
lotsman
lotsman ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 23:13
Игра была равной, но очень нервной и грубой. Карасёв порой не замечал откровенную грубость. Например - Пиняев специально наступил Мантуану на голеностоп, но Карасёв даже бровью не повёл. В общем счёт по игре. Атмосфера на арене была как всегда великолепной.
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:07
Ещё бы Севикяна отметил, он был одним из лучших на поле
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 22:33
Что радует = наиболее РОССИЙСКИЙ по составу ЖД клуб не уступает питерскому легиону-звездняку. Тому доказательство выход на 1 место бомардиров ЛОКО Батракова, да и Глушенков. который уже 2 бывший ждорожник)
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:25
Как то вы непоследовательны:" Карасёв боялся не угодить Зениту" , а ошибался в обе стороны. Лучше с присущей вам любви к денежным знакам озвучьте сумму полученную Карасёвым .
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:21
Да им за каждое лестное слово в пользу Зенита доплачивают, как мне кажется
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:20
И у Анчелотти и у Семака игроки выложилось, просто у одного был Мбаппе, а у другого Соболев,старались, но во вред.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:12, ред.
Всем Доброго вечера.....

Оговорюсь...видел только первый тайм...
Ничья прямо таки очень плохой результат.....даже не крупная победа над Локо дома неудовлетворительный результат....а ничья...сродни поражению....
Это позволяет уйти в отрыв Краснодару...
Дома надо забирать своё на 100%....
Семак так и не научился заставлять игроков выкладываться по полной...играют как товарняк гоняют...не получается - поулыбались...и дальше вату катать....
Даже Карасёв был уверен в победе Зенита не удалив Батракова....но

Если до сего матча при условии что шли бы с Краснодаром ноздря в ноздрю в запасе была очная встреча в Питере в которой можно исправить форс-мажор в Краснодаре....то теперь и этого гандикапа нету.....терять очки там где их можно и нужно забирать лишь приложив немного больше усилий чем обычно - не хорошо...
Понятно что ещё 17 туров впереди...бОльшая часть чемпионата и ....всё может 10 раз перемениться...

Очень...очень меня огорчили...почти на 15 минут....что Анчелотти...что Семак....
Не ожидал я от них такого....
Один уверовал в свою непобедимость более года не проигрывая в Примере....второй уверовал в своё 7-е чемпионство даже если игроки вообще бегать перестанут....
Холодный душ обоим на пользу.....
Время для работы над ошибками у них есть...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:10
А комментаторам Срач Тв доплачивают, чтоб они восхваляли каждое действие Латышонка?
Вот неоднократно сегодня было, когда мяч просто летит по центру издалека прям в руки вратарю Зенита, и в этот момент один комментатор начинает орать : "Еще одно спасение Латышонка"!
Хорошо хоть конечно не чердак комментировал, иначе пришлось бы без звука смотреть
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:08
Да все в точку, соглашусь!)
el777
el777
вчера в 21:57
Очередное фиаско Семака. Дает играть-это когда борьба без правил, а судья курит в сторонке?
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 21:54
ну зенит по владению был предпочтительнее, но голевых моментов локо раза в два больше создал и доджен был побеждать. единственным плюсом в кавычках для локо, стало не удаление батраков. там конечно должна быть вторая желтая. ну а в целом ничья закономерный результат
viv
viv
вчера в 21:49
А ничья то в пользу Краснодара.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:49
Я всегда скептически относился к Батракову, не считаю его звездой... Но сегодня он забил гол и я увидел передачу, которая должна была стать голевой - сплоховал тот человек для кого она предназначалась. Лишь бы молодого игрока не испортили ранняя слава и большие деньги
4ep48ztm2v7t
4ep48ztm2v7t
вчера в 21:48
Неужели судейство в нашем чемпионате такое убогое7
Гость
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