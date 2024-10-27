«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ (1:1).
На 51-й минуте команда из Санкт-Петербурга повела — забитым мячом отметился Андрей Мостовой. Москвичи отыгрались на 68-й усилиями Алексея Батракова.
«Зенит» занимает 2-е место (30 очков). «Локомотив» идёт 3-м (28 баллов).
Моста тоже с голом, видно что потихоньку набирает уверенность, надеюсь окончательно выиграет конкуренцию у Педро.
Моста тоже с голом, видно что потихоньку набирает уверенность, надеюсь окончательно выиграет конкуренцию у Педро.
Проблема Локо остаётся - замены не усиляют игру.
Карась нас пожалел, Батракова не удалил.
Питерские бразилы злокозненные провокаторы, когда игра у них не идёт.
В общем ничья - нормально.
Проблема Локо остаётся - замены не усиляют игру.
Карась нас пожалел, Батракова не удалил.
Питерские бразилы злокозненные провокаторы, когда игра у них не идёт.
В общем ничья - нормально.