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«Монако» на выезде проиграл «Ницце». Головин отыграл весь матч

вчера, 20:55
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Ницца» одержала победу над «Монако» в матче 9-го тура французской Лиги 1 (2:1).

На 39-й минуте монегаски открыли счёт — гол забил Брель Эмболо. На 45+1-й хозяева поля отыгрались усилиями Эванна Гессана. На 45+4-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Вандерсон. На 71-й Гаэтан Ляборд отметился победным мячом в составе «орлят».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу, не отличившись результативными действиями.

«Ницца» занимает 8-е место (13 очков). «Монако» идёт 2-м (20 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:32
Болельщиков Ниццы с победой над одним из лидеров Лиги 1! Ну вот и исчез нолик в граве поражения в турнирной таблице , а зрители на стадионе и у телеэкранов увидели первое в сезоне поражение "Монако". Очень многое для этого сделал Вандерсон, который в нелепой ситуации получил удаление. И далее футболисты "Ниццы" просто разыграли большинство, если говорить на терминологии хоккея. Было ещё достаточно моментов у хозяев, поэтому смело можно утверждать, что победа "Ниццы" заслуженная. Поднимается в турнирной таблице "Ницца", ну а монегаскам теперь надо ждать результата игры "ПСЖ", может и они сегодня в Марселе получат "баранку"
Болейте за своих, а не против чужих !
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:23
А что, вторую жёлтую карточку обязательно надо было получать? Да и Головин не особо выручает. Много о нём говорят, даже слишком много. Не заслуживает Александр этого, сильно завышают его роль в футболе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:59
Видимо удаление сыграло свою роль
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