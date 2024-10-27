«Монако» на выезде проиграл «Ницце». Головин отыграл весь матч

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вчера, 20:55

«Ницца» одержала победу над «Монако» в матче 9-го тура французской Лиги 1 (2:1).

На 39-й минуте монегаски открыли счёт — гол забил Брель Эмболо. На 45+1-й хозяева поля отыгрались усилиями Эванна Гессана. На 45+4-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Вандерсон. На 71-й Гаэтан Ляборд отметился победным мячом в составе «орлят».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу, не отличившись результативными действиями.

«Ницца» занимает 8-е место (13 очков). «Монако» идёт 2-м (20 баллов).