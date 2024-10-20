Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2024/2025

Фанаты ПСЖ исполнили гомофобные кричалки про «Марсель»

вчера, 17:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 2Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

Вчера ПСЖ одержал домашнюю победу на «Страсбуром» (4:2) в матче 8-го тура Лиги 1.

В концовке игры ультрас хозяев исполнили песню, посвященную своим принципиальным соперникам из «Марселя». В ней содержались гомофобные оскорбления.

Песня была исполнена под аплодисменты части фанатов на «Парк-де-Пренс». Некоторые болельщики освистали кричалку.

Диктор стадиона был вынужден дважды призвать болельщиков к порядку. В частности, он назвал парижский стадион местом «объединения в борьбе с любой дискриминацией», однако это не остановило фанатов.

Профессиональная футбольная лига (LFP) уже начала расследование случившегося, ПСЖ накажут.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
От Ямаля до Палмера. 9 молодых талантов, которые ставят Месси выше Роналду
19 октябряЕвгений Петров в блоге Bla Bla BlaКомментарии11
Болельщики «Наполи» в забавном видео пытаются произнести фамилию МакТоминэя
18 октября Видео
В «Спартаке» назвали ожидаемое число зрителей на матче с «Краснодаром»
18 октября
Замгенсека РФС: «Стараемся делать Кубок России и сборную более открытыми»
18 октября
Исследование показало, что 33% болельщиков поддерживают зарубежный клуб
16 октября
ОфициальноБолельщикам ПСВ запретили посещать гостевой матч Лиги чемпионов с ПСЖ
16 октября
Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 22:59
А кричалка "судья - три два раз" - считается гомофобной?
112910415
112910415
вчера в 19:11
ай-ай-ай, нехорошо
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:58
Этот штраф буквально банкротит ПэСэЖэ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 