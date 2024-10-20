Фанаты ПСЖ исполнили гомофобные кричалки про «Марсель»

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вчера, 17:42

Вчера ПСЖ одержал домашнюю победу на «Страсбуром» (4:2) в матче 8-го тура Лиги 1.

В концовке игры ультрас хозяев исполнили песню, посвященную своим принципиальным соперникам из «Марселя». В ней содержались гомофобные оскорбления.

Песня была исполнена под аплодисменты части фанатов на «Парк-де-Пренс». Некоторые болельщики освистали кричалку.

Диктор стадиона был вынужден дважды призвать болельщиков к порядку. В частности, он назвал парижский стадион местом «объединения в борьбе с любой дискриминацией», однако это не остановило фанатов.