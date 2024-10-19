От Ямаля до Палмера. 9 молодых талантов, которые ставят Месси выше Роналду

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вчера, 13:00

Вспомним высказывания звездных футболистов в возрасте 23 лет и младше, которые публично восхищались аргентинцем.

Прошло уже более двадцати лет с тех пор, как Лионель Месси дебютировал за «Барселону», а это значит, что все нынешние молодые футболисты не смогут вспомнить время, когда футбол существовал без аргентинского гения.

Месси уже выиграл Лигу чемпионов ещё до того, как родился его наследник престола в «Барселоне» Ламин Ямаль, а его бывшему одноклубнику по ПСЖ Уоррену Заиру-Эмери было всего три года, когда Лео забил тот мяч головой в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов.

Многие из сегодняшних вундеркиндов выросли, наблюдая за Месси и мечтали о том, что однажды они добьются такого же успеха.

Коул Палмер («Челси»)

В детстве я хотел стать Лионелем Месси. Лео или Криштиану Роналду? Для меня лучший именно Месси.

Эстевао («Палмейрас», летом перейдёт в «Челси»)

Неудивительно, что бразильская звезда, которую уже подписал «Челси», считает Месси своим главным ориентиром, ведь прозвище бразильца «Мессиньо» (маленький Месси). Но празднует голы как лидер лондонцев.

Мне очень нравятся Неймар и Криштиану Роналду. Но я ставлю Месси на первое место за всё, что он сделал для футбола. То, как он играет, и то, что он делает за пределами поля, — это парень, на которого я всегда должен равняться. И, конечно, мне также нравится то, что я левоногий, как и он. Некоторые люди рождаются с талантом, другим приходится много работать, чтобы добиться успеха. Хорошие примеры — Месси и Роналду. У Месси талант, у Роналду — работоспособность. Я ищу и то, и другое. Талант и преданность делу. Сегодня в футболе нужно придерживаться чёткого графика и образа жизни, нужно заботиться о своём теле. Приходится от многого отказываться. Без самоотдачи ничего не добьёшься.

Энцо Фернандес («Челси»)

Когда в клуб приедет Эстевао, раздевалка «Челси» будет полна поклонников Месси.

Фернандес входит в число тех, кому посчастливилось сыграть вместе со своим кумиром. Но Энцо пошёл дальше – стал чемпионом мира вместе с Лео.

Восемь лет назад, когда Фернандесу было всего 15 лет, он написал в соцсетях, как сильно восторгается Месси. Это случилось, когда Лео собирался уйти из сборной навсегда из-за неудач. С возрастом мнение Энцо не изменилось.

Он многое значит для всех поклонников футбола в мире. Он — легенда. Месси — кумир для всех аргентинцев. Как к человеку, у меня нет к нему никаких претензий. Он всегда уважал меня и был отличным товарищем по команде. Я очень счастлив, что играю с ним за одну команду.

Джамал Мусиала («Бавария»)

Мне очень понравились «Класико» между Роналду и Месси. Но, несмотря на всё моё уважение к Криштиану, я в «команде Месси». Он мой образец для подражания. Лео забил так много голов, он выиграл так много титулов... И он никогда не менялся. Месси всегда оставался верен своим принципам.

Ламин Ямаль («Барселона»)

Воспитанник легендарной академии «Барселоны» Ла Масии в раннем детстве сфотографировался с Месси – снимок теперь стал легендарным. Ямаль часто называл Месси своим главным кумиром, но также ему нравится и Неймар – вот откуда стремление эффектно обыгрывать соперников!

У меня есть два образца для подражания в футболе — Месси и Неймар. Неймар за его потрясающую манеру игры, а Месси — за то, что он лучший игрок в мире.

Хави Симонс («РБ Лейпциг»)

Любопытно, что полузащитник решил пойти по своему пути, уйдя из «Барселоны» — взрослый шаг молодого человека.

Месси, конечно, лучший игрок в мире. Все мечтают играть с ним, но иногда приходится выбирать другой путь. Я решил начать новое приключение, и я думаю, что это хорошо для моего развития.

В итоге игрок сборной Нидерландов осуществил свою мечту и сыграл вместе с Месси в ПСЖ , хотя и провёл всего несколько матчей между арендами.

Месси или Роналду? Я восхищаюсь обоими. Я думаю, что Криштиану действительно потрясающий, но я вырос в Барселоне, наблюдая за Месси, и я также играл с ним в ПСЖ , так что для меня Месси всё же лучший.

Флориан Вирц («Байер»)

Лео Месси — мой кумир. У меня в комнате висит постер с изображением Лео, а моей первой футбольной формой была форма сборной Аргентины с фамилией Месси.

Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити», играет за «Ривер Плейт» на правах аренды)

Невероятно одарённый игрок сборной Аргентины принадлежит к поколению аргентинских детей, для которых Месси — это их личный Марадона.

Я постоянно смотрел футбол в детстве, Лионель Месси был моим героем с самого начала. Его игра была источником мотивации для меня.

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Популярность футбола в Северной Америке значительно выросла за последние 20 лет. Одарённый канадец — лишь один из тысяч фанатов, которые являются поклонниками Месси на этом континенте.

Когда «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2 Дэвис пытался заполучить футболку Лео, но не вышло – не самое лучшее время о такой просьбе. В конце концов, желание Дэвиса сбылось, когда в феврале 2023 года «Бавария» встретилась с ПСЖ Месси.

Дэвис даже повесил в рамку фото с Лео у себя дома.