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От Ямаля до Палмера. 9 молодых талантов, которые ставят Месси выше Роналду

вчера, 13:00
Палмер
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий

Вспомним высказывания звездных футболистов в возрасте 23 лет и младше, которые публично восхищались аргентинцем.

Прошло уже более двадцати лет с тех пор, как Лионель Месси дебютировал за «Барселону», а это значит, что все нынешние молодые футболисты не смогут вспомнить время, когда футбол существовал без аргентинского гения.

Месси уже выиграл Лигу чемпионов ещё до того, как родился его наследник престола в «Барселоне» Ламин Ямаль, а его бывшему одноклубнику по ПСЖ Уоррену Заиру-Эмери было всего три года, когда Лео забил тот мяч головой в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов.

Многие из сегодняшних вундеркиндов выросли, наблюдая за Месси и мечтали о том, что однажды они добьются такого же успеха.

Коул Палмер («Челси»)

В детстве я хотел стать Лионелем Месси. Лео или Криштиану Роналду? Для меня лучший именно Месси.

Эстевао («Палмейрас», летом перейдёт в «Челси»)

Неудивительно, что бразильская звезда, которую уже подписал «Челси», считает Месси своим главным ориентиром, ведь прозвище бразильца «Мессиньо» (маленький Месси). Но празднует голы как лидер лондонцев.

Мне очень нравятся Неймар и Криштиану Роналду. Но я ставлю Месси на первое место за всё, что он сделал для футбола. То, как он играет, и то, что он делает за пределами поля, — это парень, на которого я всегда должен равняться. И, конечно, мне также нравится то, что я левоногий, как и он.

Некоторые люди рождаются с талантом, другим приходится много работать, чтобы добиться успеха. Хорошие примеры — Месси и Роналду. У Месси талант, у Роналду — работоспособность. Я ищу и то, и другое. Талант и преданность делу.

Сегодня в футболе нужно придерживаться чёткого графика и образа жизни, нужно заботиться о своём теле. Приходится от многого отказываться. Без самоотдачи ничего не добьёшься.

Энцо Фернандес («Челси»)

Когда в клуб приедет Эстевао, раздевалка «Челси» будет полна поклонников Месси.

Фернандес входит в число тех, кому посчастливилось сыграть вместе со своим кумиром. Но Энцо пошёл дальше – стал чемпионом мира вместе с Лео.

Восемь лет назад, когда Фернандесу было всего 15 лет, он написал в соцсетях, как сильно восторгается Месси. Это случилось, когда Лео собирался уйти из сборной навсегда из-за неудач. С возрастом мнение Энцо не изменилось.

Он многое значит для всех поклонников футбола в мире. Он — легенда. Месси — кумир для всех аргентинцев.

Как к человеку, у меня нет к нему никаких претензий. Он всегда уважал меня и был отличным товарищем по команде. Я очень счастлив, что играю с ним за одну команду.

Джамал Мусиала («Бавария»)

Мне очень понравились «Класико» между Роналду и Месси. Но, несмотря на всё моё уважение к Криштиану, я в «команде Месси».

Он мой образец для подражания. Лео забил так много голов, он выиграл так много титулов... И он никогда не менялся. Месси всегда оставался верен своим принципам.

Ламин Ямаль («Барселона»)

От Ямаля до Палмера. 9 молодых талантов, которые ставят Месси выше Роналду

Воспитанник легендарной академии «Барселоны» Ла Масии в раннем детстве сфотографировался с Месси – снимок теперь стал легендарным. Ямаль часто называл Месси своим главным кумиром, но также ему нравится и Неймар – вот откуда стремление эффектно обыгрывать соперников!

У меня есть два образца для подражания в футболе — Месси и Неймар.

Неймар за его потрясающую манеру игры, а Месси — за то, что он лучший игрок в мире.

Хави Симонс («РБ Лейпциг»)

От Ямаля до Палмера. 9 молодых талантов, которые ставят Месси выше Роналду

Любопытно, что полузащитник решил пойти по своему пути, уйдя из «Барселоны» — взрослый шаг молодого человека.

Месси, конечно, лучший игрок в мире. Все мечтают играть с ним, но иногда приходится выбирать другой путь. Я решил начать новое приключение, и я думаю, что это хорошо для моего развития.

В итоге игрок сборной Нидерландов осуществил свою мечту и сыграл вместе с Месси в ПСЖ, хотя и провёл всего несколько матчей между арендами.

Месси или Роналду? Я восхищаюсь обоими. Я думаю, что Криштиану действительно потрясающий, но я вырос в Барселоне, наблюдая за Месси, и я также играл с ним в ПСЖ, так что для меня Месси всё же лучший.

Флориан Вирц («Байер»)

От Ямаля до Палмера. 9 молодых талантов, которые ставят Месси выше Роналду

Лео Месси — мой кумир. У меня в комнате висит постер с изображением Лео, а моей первой футбольной формой была форма сборной Аргентины с фамилией Месси.

Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити», играет за «Ривер Плейт» на правах аренды)

Невероятно одарённый игрок сборной Аргентины принадлежит к поколению аргентинских детей, для которых Месси — это их личный Марадона.

Я постоянно смотрел футбол в детстве, Лионель Месси был моим героем с самого начала. Его игра была источником мотивации для меня.

Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Популярность футбола в Северной Америке значительно выросла за последние 20 лет. Одарённый канадец — лишь один из тысяч фанатов, которые являются поклонниками Месси на этом континенте.

Когда «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2 Дэвис пытался заполучить футболку Лео, но не вышло – не самое лучшее время о такой просьбе. В конце концов, желание Дэвиса сбылось, когда в феврале 2023 года «Бавария» встретилась с ПСЖ Месси.

Дэвис даже повесил в рамку фото с Лео у себя дома.

От Ямаля до Палмера. 9 молодых талантов, которые ставят Месси выше Роналду

Я ходил в футбольную академию, поэтому каждую среду или вторник, около 12:00 по эдмонтонскому времени, мы смотрели Лигу чемпионов прямо в классе.

Тогда я смотрел за игрой Месси по телевизору, а теперь выхожу вместе с ним на поле. Честно говоря, у меня нет слов — мечта сбылась.

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Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 23:35
Адекватные вроде Пирса Моргана у которого Пеле вообще отсутствует в тройке? 😂
Зато своего дружка поставил на первое место.
Нет ни одного человека в здравом уме, который бы криша поставил на первое место.
Какой может быть разговор, если он не выиграл кубок мира? Да вы 1000 раз можете кричать "липовые пенальти" - это лишний раз показывает зависть.
Сам криш с таких же пенальти себе стату набил и рад этому, готов предоставить видео отчёт.
Во всех рейтинга Месси выше.

Наглядный пример силы и важности криша - выступления в СА: Проиграл все 8 финалов с момента прихода в Аль-Наср. Не выиграл ничего!
Месси с худшей сходу выигрывает титул!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:26
энциклопедия молодых талантов и шикарный труд!
спасибо автору!
видел пару матчей Эстевао из Палмейраса.
большой талант.
Челси здесь круто провернулся сделку. Надеюсь, в АПЛ Эстевао покажет себя по всей красе))
кстати, в Арсенале интересный игрок - Итан Нванери.
самый молодой игрок, когда либо выступавший в Премьер-лиге!
очень нравится этот игрок.
все при нем, и удар и пас и дриблинг. но не хватает одного - игровой практики на высоком уровне. только после травмы Эдегора Артета дает ему играть
амурец
амурец ответ __AgamagA__ (раскрыть)
вчера в 17:29
Месси лучший только на этом канале, на остальных адекватных каналах, лучшие Пеле, Марадонна, Зидан, Г. Мюллер, и конечно лучший бомардиор чемпионатоа мира М. Клозе, да и ему не назначли липовые пенальти в, каждом матче, ну, как некоторым
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:55
Только друзья криша могут так ответить типо Моргана.
Даже из Реала не все назовут его первым номером.
Везде и всюду в списках лучших Месси выше.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 15:23
Креативные и самобытные ребята.. Кумир кумиром, но главное оставаться самим собой и не пытаться повторять карьеру других.. Отдельные моменты можно копировать, но нужно помнить, что футбол - командная игра.. И в ней нет места эгоизму и нарциссизму.. По другому Величайшим не стать, даже если таковым называешь сам себя..☝️👍👏
Amiralla
Amiralla
вчера в 15:19
Я тоже ставлю Месси выше всех.
амурец
амурец
вчера в 15:03
Так же можно найти те кто считает что Роналду лучше Месси, но только на этом канале не хотят этого делать, а если провести опрос среди футболистов, то статистика будет не на строне Месси
3ewc95fmdjfj
3ewc95fmdjfj
вчера в 13:37
Где-то среди верблюдов началась истерика.
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 13:27
Устами младенцев. Добавить нечего.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 13:21
Удивлен что Дэвису всего 23 года. Поколение без возраста.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:17
Э нет, Альфонсо , что то одно - или разгром соперника или футболка кумира...)
Гость
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