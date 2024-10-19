От Ямаля до Палмера. 9 молодых талантов, которые ставят Месси выше Роналду

Вспомним высказывания звездных футболистов в возрасте 23 лет и младше, которые публично восхищались аргентинцем.
Прошло уже более двадцати лет с тех пор, как Лионель Месси дебютировал за «Барселону», а это значит, что все нынешние молодые футболисты не смогут вспомнить время, когда футбол существовал без аргентинского гения.
Месси уже выиграл Лигу чемпионов ещё до того, как родился его наследник престола в «Барселоне» Ламин Ямаль, а его бывшему одноклубнику по ПСЖ Уоррену Заиру-Эмери было всего три года, когда Лео забил тот мяч головой в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов.
Многие из сегодняшних вундеркиндов выросли, наблюдая за Месси и мечтали о том, что однажды они добьются такого же успеха.
Коул Палмер («Челси»)
В детстве я хотел стать Лионелем Месси. Лео или Криштиану Роналду? Для меня лучший именно Месси.
Эстевао («Палмейрас», летом перейдёт в «Челси»)
Неудивительно, что бразильская звезда, которую уже подписал «Челси», считает Месси своим главным ориентиром, ведь прозвище бразильца «Мессиньо» (маленький Месси). Но празднует голы как лидер лондонцев.
Мне очень нравятся Неймар и Криштиану Роналду. Но я ставлю Месси на первое место за всё, что он сделал для футбола. То, как он играет, и то, что он делает за пределами поля, — это парень, на которого я всегда должен равняться. И, конечно, мне также нравится то, что я левоногий, как и он.
Некоторые люди рождаются с талантом, другим приходится много работать, чтобы добиться успеха. Хорошие примеры — Месси и Роналду. У Месси талант, у Роналду — работоспособность. Я ищу и то, и другое. Талант и преданность делу.
Сегодня в футболе нужно придерживаться чёткого графика и образа жизни, нужно заботиться о своём теле. Приходится от многого отказываться. Без самоотдачи ничего не добьёшься.
Энцо Фернандес («Челси»)
Когда в клуб приедет Эстевао, раздевалка «Челси» будет полна поклонников Месси.
Фернандес входит в число тех, кому посчастливилось сыграть вместе со своим кумиром. Но Энцо пошёл дальше – стал чемпионом мира вместе с Лео.
Восемь лет назад, когда Фернандесу было всего 15 лет, он написал в соцсетях, как сильно восторгается Месси. Это случилось, когда Лео собирался уйти из сборной навсегда из-за неудач. С возрастом мнение Энцо не изменилось.
Он многое значит для всех поклонников футбола в мире. Он — легенда. Месси — кумир для всех аргентинцев.
Как к человеку, у меня нет к нему никаких претензий. Он всегда уважал меня и был отличным товарищем по команде. Я очень счастлив, что играю с ним за одну команду.
Джамал Мусиала («Бавария»)
Мне очень понравились «Класико» между Роналду и Месси. Но, несмотря на всё моё уважение к Криштиану, я в «команде Месси».
Он мой образец для подражания. Лео забил так много голов, он выиграл так много титулов... И он никогда не менялся. Месси всегда оставался верен своим принципам.
Ламин Ямаль («Барселона»)
Воспитанник легендарной академии «Барселоны» Ла Масии в раннем детстве сфотографировался с Месси – снимок теперь стал легендарным. Ямаль часто называл Месси своим главным кумиром, но также ему нравится и Неймар – вот откуда стремление эффектно обыгрывать соперников!
У меня есть два образца для подражания в футболе — Месси и Неймар.
Неймар за его потрясающую манеру игры, а Месси — за то, что он лучший игрок в мире.
Хави Симонс («РБ Лейпциг»)
Любопытно, что полузащитник решил пойти по своему пути, уйдя из «Барселоны» — взрослый шаг молодого человека.
Месси, конечно, лучший игрок в мире. Все мечтают играть с ним, но иногда приходится выбирать другой путь. Я решил начать новое приключение, и я думаю, что это хорошо для моего развития.
В итоге игрок сборной Нидерландов осуществил свою мечту и сыграл вместе с Месси в ПСЖ, хотя и провёл всего несколько матчей между арендами.
Месси или Роналду? Я восхищаюсь обоими. Я думаю, что Криштиану действительно потрясающий, но я вырос в Барселоне, наблюдая за Месси, и я также играл с ним в ПСЖ, так что для меня Месси всё же лучший.
Флориан Вирц («Байер»)
Лео Месси — мой кумир. У меня в комнате висит постер с изображением Лео, а моей первой футбольной формой была форма сборной Аргентины с фамилией Месси.
Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити», играет за «Ривер Плейт» на правах аренды)
Невероятно одарённый игрок сборной Аргентины принадлежит к поколению аргентинских детей, для которых Месси — это их личный Марадона.
Я постоянно смотрел футбол в детстве, Лионель Месси был моим героем с самого начала. Его игра была источником мотивации для меня.
Альфонсо Дэвис («Бавария»)
Популярность футбола в Северной Америке значительно выросла за последние 20 лет. Одарённый канадец — лишь один из тысяч фанатов, которые являются поклонниками Месси на этом континенте.
Когда «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2 Дэвис пытался заполучить футболку Лео, но не вышло – не самое лучшее время о такой просьбе. В конце концов, желание Дэвиса сбылось, когда в феврале 2023 года «Бавария» встретилась с ПСЖ Месси.
Дэвис даже повесил в рамку фото с Лео у себя дома.
Я ходил в футбольную академию, поэтому каждую среду или вторник, около 12:00 по эдмонтонскому времени, мы смотрели Лигу чемпионов прямо в классе.
Тогда я смотрел за игрой Месси по телевизору, а теперь выхожу вместе с ним на поле. Честно говоря, у меня нет слов — мечта сбылась.
Зато своего дружка поставил на первое место.
Нет ни одного человека в здравом уме, который бы криша поставил на первое место.
Какой может быть разговор, если он не выиграл кубок мира? Да вы 1000 раз можете кричать "липовые пенальти" - это лишний раз показывает зависть.
Сам криш с таких же пенальти себе стату набил и рад этому, готов предоставить видео отчёт.
Во всех рейтинга Месси выше.
Наглядный пример силы и важности криша - выступления в СА: Проиграл все 8 финалов с момента прихода в Аль-Наср. Не выиграл ничего!
Месси с худшей сходу выигрывает титул!
Зато своего дружка поставил на первое место.
Нет ни одного человека в здравом уме, который бы криша поставил на первое место.
Какой может быть разговор, если он не выиграл кубок мира? Да вы 1000 раз можете кричать "липовые пенальти" - это лишний раз показывает зависть.
Сам криш с таких же пенальти себе стату набил и рад этому, готов предоставить видео отчёт.
Во всех рейтинга Месси выше.
Наглядный пример силы и важности криша - выступления в СА: Проиграл все 8 финалов с момента прихода в Аль-Наср. Не выиграл ничего!
Месси с худшей сходу выигрывает титул!
спасибо автору!
видел пару матчей Эстевао из Палмейраса.
большой талант.
Челси здесь круто провернулся сделку. Надеюсь, в АПЛ Эстевао покажет себя по всей красе))
кстати, в Арсенале интересный игрок - Итан Нванери.
самый молодой игрок, когда либо выступавший в Премьер-лиге!
очень нравится этот игрок.
все при нем, и удар и пас и дриблинг. но не хватает одного - игровой практики на высоком уровне. только после травмы Эдегора Артета дает ему играть
спасибо автору!
видел пару матчей Эстевао из Палмейраса.
большой талант.
Челси здесь круто провернулся сделку. Надеюсь, в АПЛ Эстевао покажет себя по всей красе))
кстати, в Арсенале интересный игрок - Итан Нванери.
самый молодой игрок, когда либо выступавший в Премьер-лиге!
очень нравится этот игрок.
все при нем, и удар и пас и дриблинг. но не хватает одного - игровой практики на высоком уровне. только после травмы Эдегора Артета дает ему играть
Даже из Реала не все назовут его первым номером.
Везде и всюду в списках лучших Месси выше.
Даже из Реала не все назовут его первым номером.
Везде и всюду в списках лучших Месси выше.
https://youtu.be/fDV3v0L3KaU?feature=shared