Экс-генсек ФИФА: «На голосовавших за страну-хозяйку ЧМ-18 не было давления»

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке в интервью источнику рассказал, что при выборе стран‑хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые прошли в России и Катаре, на голосовавших не оказывалось никакого давления.

Я занимался подготовкой к чемпионату мира на протяжении пяти лет — до 2015 года, когда вынужден был покинуть ФИФА . Уверен, что в оставшиеся три года до старта турнира все продолжилось так же, как и при мне. У меня были прекрасные отношения с главой российского оргкомитета Алексеем Сорокиным, на протяжении всего времени его команда и города доказывали, что они способны реализовать проект. В итоге все мы видели, что все гарантии ФИФА со стороны России были выполнены.

Действительно, много было всего сказано о решении, принятом членами исполнительного комитета ФИФА по чемпионатам мира 2018 и 2022 годов. Я был в комнате, где проходило голосование, по каждому турниру они были отдельными. Могу сказать с полной уверенностью: на голосовавших не оказывалось никакого давления, это были их собственные решения.

Все страны, подавшие заявки на проведение чемпионата мира в 2018 и 2022 годах, пытались сделать все возможное, чтобы получить турнир себе. И понятно, что проигравшие были разочарованы. Подготовка к выборам — это работа не одной недели, это месяцы и годы кропотливого труда. В этот процесс вовлекаются власти на самом высоком уровне, потому что страна должна гарантировать ФИФА специальное разрешение на продажу пива на стадионе, сделать что‑то еще.

Вы должны приложить огромные усилия, всю свою энергию и страсть, чтобы показать преимущество своей заявки над другими кандидатами, чтобы члены исполнительного комитета ФИФА почувствовали, что именно в вашей стране должен пройти чемпионат мира. У России был ряд аргументов. Это большая футбольная страна, которая ранее никогда не проводила Кубок мира. У Катара был тот же аргумент, потому что турнир никогда не проходил на Ближнем Востоке.

В итоге мы увидели, что чемпионат мира 2018 года, как и четыре года спустя, прошел на высоком уровне, был лучшим. Уверен, таким же будет чемпионат мира в 2026 году, который проведут США , Канада и Мексика. А дальше у нас будет такой же потрясающий турнир в 2030‑м в Испании, Португалии, Аргентине, Уругвае и Марокко.

При этом, когда я работал в ФИФА , я придерживался мнения, что чемпионат мира должен проводиться в одной стране. Это позволяет вам приехать и открыть для себя новый регион, получить незабываемый опыт и эмоции, как это было в ЮАР , Бразилии, России и Катаре. А когда турнир проводят три или пять стран, как это будет в скором времени, это будет другая концепция.