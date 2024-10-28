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Венгер возглавит группу по вопросам благополучия игроков в ФИФА

вчера, 17:28

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер возглавит рабочую группу по вопросам благополучия игроков в Международной федерации футбола (ФИФА). Француз также является руководителем отдела глобального развития футбола.

В группу входят представители ассоциаций-членов, конфедераций, FIFPRO (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов), Европейской ассоциации клубов и Ассоциации мировых лиг. Её задача — изучить, как можно реализовать подходящие и эффективные меры защиты для игроков, также принимая во внимание практические соображения с операционной, медицинской, нормативной и юридической точек зрения.

Целевая группа должна выработать рекомендации, основанные на последних научных исследованиях в области физического и психического благополучия игроков.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:41
За то как звучит - "Группа по вопросам благополучия...".
shlomo
shlomo
вчера в 18:09
Какая то левая должность....не туда полез.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:35
Защитник игроков?)) это ещё что такое?))
5jakc7ct7f76
5jakc7ct7f76
вчера в 17:30
Венгер занялся не своим делом, мог бы ещё тренировать
Гость
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