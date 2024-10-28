Венгер возглавит группу по вопросам благополучия игроков в ФИФА

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вчера, 17:28

Бывший главный тренер «Арсенала» возглавит рабочую группу по вопросам благополучия игроков в Международной федерации футбола ( ФИФА ). Француз также является руководителем отдела глобального развития футбола.

В группу входят представители ассоциаций-членов, конфедераций, FIFPRO (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов), Европейской ассоциации клубов и Ассоциации мировых лиг. Её задача — изучить, как можно реализовать подходящие и эффективные меры защиты для игроков, также принимая во внимание практические соображения с операционной, медицинской, нормативной и юридической точек зрения.

Целевая группа должна выработать рекомендации, основанные на последних научных исследованиях в области физического и психического благополучия игроков.