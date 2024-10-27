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«Интер» сыграл 4:4 с «Ювентусом» в Серии А

вчера, 21:58
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 4Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 9-го тура Серии А (4:4).

На 15-й минуте миланцы повели — гол с пенальти забил Пётр Зелиньски. На 20-й туринцы отыгрались усилиями Душана Влаховича. На 27-й Тимоти Веа вывел гостей вперёд. На 35-й Генрих Мхитарян восстановил равенство. На 37-й Зелиньски сделал дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый. Дензел Думфрис на 53-й увеличил преимущество «нерадзурри». На 71-й Кенан Йилдыз сократил отставание «бьянконери» в счёте, а на 82-й сравнял счёт.

«Интер» занимает 2-е место (18 очков). «Юве» идёт 3-м (17 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:00
такого не бывает, конечно !
так, в порядке исключения ...
ballak144
ballak144 ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 05:26
Сушитель безработный сейчас
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:09
Вот это перестрелку устроили Интер и Ювентус, покруче чем наша в Химках получилась. И пусть по результативности соперники уступили Фиорентине и Аталанте, зато сумарно превзошли их.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ d2749x6m2f2e (раскрыть)
сегодня в 04:43
Скорее очень тяжело, но возможно.
d2749x6m2f2e
d2749x6m2f2e
сегодня в 04:41
Такой результат угадать невозможно.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:13
Ничего себе! Что это с ними случилось? Ювентус всегда матчи сушил и нулевые ничейки катал, а тут вдруг такое выдали. Ну молодцы команды, устроили шоу! Зрители должны быть довольны.
b3rzwv957384
b3rzwv957384
сегодня в 03:07
Весёленький матч выдали итальянцы
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:14
Вот это матч я понимаю, было интересно посмотреть.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:10, ред.
Отличное дерби ди Италия! Даже поражение не разочаровало бы с такой игрой и настроем, почему Гатти на лавке? С матча с Лейпцигом на скамейке сидит,странно что-то. Надеюсь трусости как с Штутгартом не будет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:09
Ну это прямо хоккей а не футбол
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 23:32
Порадовали ребятушки.. 👍
drug01
drug01
вчера в 22:55
Такой игры и счета не было ещё!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:50
Повеселились ребятушки на славу !)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:15
впервые в истории Серии А )))) 5 голов за первый тайм матча
Интер-Ювентус.
рад за Йылдыза!
вышел на замену, и спас Юве.
конечно, змеиным за упущенную победу обидно)))) но матч был огненный!
командам победить было бы приятнее, но от самой игры в восторге мы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:12
Зрители долго будут помнить этот матч. Ещё бы, они увидели в одной игре целых восемь мячей. Я думаю обе команды тяжело выдохнули после финального свистка. Кстати, я за матчем следил по текстовой трансляции соккера. Сейчас на ОКНО посмотрю все голы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:05
Сериал впереди планеты всей
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:01
Это точно Италия?) а где 0:0?)))) удивительно)
Penokkio
Penokkio
вчера в 21:59
Шикарный матч, но конечно по нетипичному для итальянских команд счёту - можно сразу сказать, что с обороной и у той, и у другой команды большие проблемы из-за травм. Но чисто по драйву, желанию победить и красивым голам - отличный матч
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 21:59
Матч года в серии А!
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