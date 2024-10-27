«Интер» сыграл 4:4 с «Ювентусом» в Серии А

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вчера, 21:58

«Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 9-го тура Серии А (4:4).

На 15-й минуте миланцы повели — гол с пенальти забил Пётр Зелиньски. На 20-й туринцы отыгрались усилиями Душана Влаховича. На 27-й Тимоти Веа вывел гостей вперёд. На 35-й Генрих Мхитарян восстановил равенство. На 37-й Зелиньски сделал дубль, снова реализовав одиннадцатиметровый. Дензел Думфрис на 53-й увеличил преимущество «нерадзурри». На 71-й Кенан Йилдыз сократил отставание «бьянконери» в счёте, а на 82-й сравнял счёт.

«Интер» занимает 2-е место (18 очков). «Юве» идёт 3-м (17 баллов).