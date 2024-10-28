«Фиорентина» с разгромным счётом выиграла у «Ромы»

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сегодня, 00:43

«Фиорентина» обыграла «Рому» в матче 9-го тура Серии А (5:1).

На 9-й минуте Моизе Кин вывел хозяев поля вперёд. Лукас Бельтран с пенальти на 17-й удвоил преимущество команды. Куадио Коне на 39-й сократил отставание римского клуба в счёте. На 41-й Кин сделал дубль. Эдуардо Бове на 52-й забил четвёртый мяч «фиалок». На 65-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Марио Эрмосо. Автогол Матса Хуммельса на 71-й позволил флорентийцам сделать счёт более крупным.

«Фиорентина» занимает 4-е место (16 очков). «Рома» идёт 11-й (10 баллов).