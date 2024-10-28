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«Фиорентина» с разгромным счётом выиграла у «Ромы»

сегодня, 00:43
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)5 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Фиорентина» обыграла «Рому» в матче 9-го тура Серии А (5:1).

На 9-й минуте Моизе Кин вывел хозяев поля вперёд. Лукас Бельтран с пенальти на 17-й удвоил преимущество команды. Куадио Коне на 39-й сократил отставание римского клуба в счёте. На 41-й Кин сделал дубль. Эдуардо Бове на 52-й забил четвёртый мяч «фиалок». На 65-й гости остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Марио Эрмосо. Автогол Матса Хуммельса на 71-й позволил флорентийцам сделать счёт более крупным.

«Фиорентина» занимает 4-е место (16 очков). «Рома» идёт 11-й (10 баллов).

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Все комментарии
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:35
....где то мужчина, по имени Франческо накатил с печалькой....!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:16
Такого разгрома точно никто не ожидал.
112910415
112910415
сегодня в 07:14
тренер совсем уж не особенный ...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:37
Вот уж совсем неожиданный результат получился.... что то даже жалко волков...
9fs6att75e45
9fs6att75e45
сегодня в 05:08
Порвали фиалки римлян как Тузик грелку
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:46
Фиорентина сыграла сильно.Понравилась игра.
youtomee
youtomee ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:37
тоже непонятно, что не так было с Моуриньо, и чего они от него хотели с этим составом, чемпионства?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:18, ред.
Маур им хреновый коуч был, - в финалы ЛК и ЛЕ этих бездарей выводил. Не понравилось им - не хочу быть купчихой, хочу быть дворянкой (как в той сказке).
Пришел Де Росси и опустил римлян туда, где они всю жизнь барахтались... Опять не понравилось, - пришёл Юрич и сделал Риму так, чтоб было совсем со стороны смешно.

P.S. Клоуны и дегенераты в клубе рулят.
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 01:05
Фиалки сегодня порадовали.
Молодцы!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:55, ред.
Фиорентина просто отхлестала по щекам более именитую Рому. А ведь счёт мог быть ещё неприличнее. Мне кажется, что столичной команде требуется обновление. Надо кардинально зачистить состав. В первую очередь нужно убедить Дибалу уехать в Саудовскую Аравию. Этот человек уже не тянет уровень Серии А. А вот зарплата у него слишком большая. Не зря на этом фоне появляются разговоры о возвращении Тотти в большой футбол.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:46
Италия "разбушевалась" - у них там , Везувий или Этна , что ли активизировались? )
Гость
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