Во France Football заявили, что «Реал» хотел узнать победителя до церемонии

Главный редактор France Football Венсан Гарсия рассказал о давлении со стороны «Реала», который хотел узнать победителя «Золотого мяча» до церемонии.
«Реал» давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, моё молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились. Я неприятно удивлён, но не хочу тратить ночь на разговоры об этом.
Напомним, победителем стал опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду.
Весной, когда Реал будет разрывать всех в ЛЧ, главное, вспомните про липовость этого подарка
Весной, когда Реал будет разрывать всех в ЛЧ, главное, вспомните про липовость этого подарка
Просто угараю над поведением сливочных ;) ...
Просто угараю над поведением сливочных ;) ...