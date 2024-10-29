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Во France Football заявили, что «Реал» хотел узнать победителя до церемонии

вчера, 09:03

Главный редактор France Football Венсан Гарсия рассказал о давлении со стороны «Реала», который хотел узнать победителя «Золотого мяча» до церемонии.

«Реал» давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, моё молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились. Я неприятно удивлён, но не хочу тратить ночь на разговоры об этом.

Напомним, победителем стал опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:28
Разрывать двухэтажным автобусом аххах?
112910415
112910415
вчера в 11:32
ну интересно же !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:28
не обращай внимания , по осени они все голосисты, а весной куда-то сливаются по старой каталонской традиции
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:26
Вот кто слил информацию.
Весной, когда Реал будет разрывать всех в ЛЧ, главное, вспомните про липовость этого подарка
shur
shur ответ allemz (раскрыть)
вчера в 10:51
...Лить лохани грязи на сильнейший Клуб Европы,без которого болелы всего мира не видят ни один турнир , в надежде получить другой результат - признак безумия!
vmpa4bqff95c
vmpa4bqff95c
вчера в 10:48
Перес везде свой пятак суёт
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:24
"Реал давил"...а что ещё может? Какие они ещё приемы используют в кабинетах кроме давления и подкупа? Питерский клуб столько стыда не вызывает как вот это вот...
allemz
allemz
вчера в 10:17
За три дня Барса уничтожила Реал, а игрок Сити вбил гвоздь в крышку гроба! Сливки оказались самым что ни на есть бодяжным маргарином
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 10:02, ред.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:51
    Может все гораздо проще и костыли перевесили чашу весов?)...а что?....красивая картинка...в духе толерантной европы)...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ 6nv75gerxmy4 (раскрыть)
    вчера в 09:33
    я бы даже сказал - позорное поведение.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ ybz5rbw5m6jn (раскрыть)
    вчера в 09:30
    Перес: - Ну хотя бы на полшишечки, а? Иначе объявлю батистовку!
    Просто угараю над поведением сливочных ;) ...
    6nv75gerxmy4
    6nv75gerxmy4
    вчера в 09:24
    Реал повёл себя недостойно. Тем более для команды признаной командой года.
    ybz5rbw5m6jn
    ybz5rbw5m6jn
    вчера в 09:24
    Не-не-не, Перес, до свадьбы нельзя! Нет-нет, никак! И даже чуть-чуть нельзя! И только потрогать, тоже нет!)))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:13
    Ну это же королевичи....стыд и позор
    Гость
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