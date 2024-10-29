Во France Football заявили, что «Реал» хотел узнать победителя до церемонии

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вчера, 09:03

Главный редактор France Football Венсан Гарсия рассказал о давлении со стороны «Реала», который хотел узнать победителя «Золотого мяча» до церемонии.

«Реал» давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, моё молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились. Я неприятно удивлён, но не хочу тратить ночь на разговоры об этом.

Напомним, победителем стал опорный полузащитник «Манчестер Сити» . Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии занял второе место в голосовании за награду.