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Зеедорф: «Мне кажется, что между „Реалом“ и УЕФА есть проблемы»

вчера, 15:18

Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о вручении «Золотого мяча» в этом году.

Винисиус заслуживает эту награду. Мне кажется, что между «Реалом» и УЕФА есть проблемы. Это позор.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:59
Отдать Винисиусу было бы гораздо логичнее.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:40
Когда ЗМ дают игроку Реала это честно, когда нет это заговор?
emza95cvtsn6
emza95cvtsn6 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:26
Бензема:
-Ну да, ну да, пошёл я на х=р)
Incredulous
Incredulous ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 16:18
Хотел бы вам возразить, но думаю вряд ли смогу что-то доказать человеку, который до сих пор верит честность системы тайного голосования.
амурец
амурец
вчера в 16:08
Ну кажется для УЕФА ЗМ отдать кому угодно, только не футболисту Реала, вот и награждают всяких Родри, да Родри хороший футболист но не лучший
альсато
альсато
вчера в 15:28
КЛАРЕНСУ только кажется, а я уверен на 100%, что у УЕФА-есть прблеммы!!!))))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:26
Победителя определяют голосованием среди представителей топ-100 стран в рейтинге ФИФА. В Европе нет 100 стран. Причем тут УЕФА?

Или снова намек на Суперлигу? Суперлига была основана в 2021 году. В 2022 ЗМ получил игрок Реала Карим Бензема. Почему-то ему не помешала Суперлига.

Очень разочарован Реалом. Не умеют достойно проигрывать, а потому придумывают всякие нелепые оправдания, вроде цвета кожи или всякие заговоры.
Гость
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