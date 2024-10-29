Зеедорф: «Мне кажется, что между „Реалом“ и УЕФА есть проблемы»

Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о вручении «Золотого мяча» в этом году.
Винисиус заслуживает эту награду. Мне кажется, что между «Реалом» и УЕФА есть проблемы. Это позор.
Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о вручении «Золотого мяча» в этом году.
Винисиус заслуживает эту награду. Мне кажется, что между «Реалом» и УЕФА есть проблемы. Это позор.
Или снова намек на Суперлигу? Суперлига была основана в 2021 году. В 2022 ЗМ получил игрок Реала Карим Бензема. Почему-то ему не помешала Суперлига.
Очень разочарован Реалом. Не умеют достойно проигрывать, а потому придумывают всякие нелепые оправдания, вроде цвета кожи или всякие заговоры.
Или снова намек на Суперлигу? Суперлига была основана в 2021 году. В 2022 ЗМ получил игрок Реала Карим Бензема. Почему-то ему не помешала Суперлига.
Очень разочарован Реалом. Не умеют достойно проигрывать, а потому придумывают всякие нелепые оправдания, вроде цвета кожи или всякие заговоры.