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Родри о «Золотом мяче»: «Это победа для испанского футбола»

вчера, 08:24

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри посвятил выигранный «Золотой мяч» испанскому футболу и полузащитникам.

Сегодняшняя победа – не для меня, а для испанского футбола. Столько игроков заслуживали приз, но не выиграли: Иньеста, Хави, Икер [Касильяс], Бускетс, многие другие. Это для испанского футбола и для полузащитников. Сегодня многие друзья написали мне и сказали, что футбол победил, потому что подсветилось столько полузащитников. Они незаметно работают и сегодня вышли на свет.

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Все комментарии
s4vg2jp8vuxp
s4vg2jp8vuxp
вчера в 10:24
Родри купил ЗМ ,как Меська ЧМ-всё аналогично!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:26
Испанские футболисты задают тон в современном футболе...
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 09:00
Как же жалко выглядит Реал, не приехав на церемонию, где главную награду взял игрок из своей страны. Надеюсь испанцы никогда не простят Реалу травлю капитана своей страны. Это просто невероятная грязь. А за Родри от души !!!
n2r32tszbfx9
n2r32tszbfx9
вчера в 08:38
Сказал правильные слова.
6w92ysxzxnsq
6w92ysxzxnsq
вчера в 08:36
Ну, Бускетс в перечисленном Родри списке упомянут новоиспечённым владельцем золотого мяча явно только для связки слов или как фигура речи. Если он и мог выиграть какой-то приз, то только Кубок Большого и Малого академических театров в актёрской номинации "За лучшую мужскую роль второго плана" ибо по талантливости и яркости катания в муках по полю после лёгкого контакта с соперником вряд ли кто может с ним соперничать. А победивший номинант просто молодец, ведь помимо замечательных игровых качеств он своим интервью продемонстрировал и отличные человеческие свойства, очень скромно, уважительно и достойно принимая эту заслуженную награду
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:35
Теперь у Родри два золотых мяча. Один – в финале ЛЧ, другой – на церемонии France Football
112910415
112910415
вчера в 08:25
как-то так
zg28un6xk7nb
zg28un6xk7nb
вчера в 08:25
Не всё же гному его давать
Гость
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