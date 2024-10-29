Родри о «Золотом мяче»: «Это победа для испанского футбола»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании посвятил выигранный «Золотой мяч» испанскому футболу и полузащитникам.

Сегодняшняя победа – не для меня, а для испанского футбола. Столько игроков заслуживали приз, но не выиграли: Иньеста, Хави, Икер [Касильяс], Бускетс, многие другие. Это для испанского футбола и для полузащитников. Сегодня многие друзья написали мне и сказали, что футбол победил, потому что подсветилось столько полузащитников. Они незаметно работают и сегодня вышли на свет.