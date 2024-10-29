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Гути: «Такой „Золотой мяч“ не имеет престижа»

вчера, 13:29

Бывший полузащитник «Реала» Гути заявил об отсутствии престижа у «Золотого мяча».

Для меня такой «Золотой мяч» не имеет престижа. Расскажите мне, по каким критериям проходит это голосование. Впервые вижу обладателя «Золотого мяча», который не вошел в символические сборные АПЛ и Лиги чемпионов. Это говорит о многом. Я рад, что приз вручили Родриго. Победа не была заслужена, но нужно учитывать его заслуги в прошлом сезоне. Рад за то, как он себя проявил.

«Золотой мяч» выиграл хавбек «Манчестер Сити» Родриго. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял вторую строчку в голосовании. Гути считает, что награду должны были получить либо Винисиус, либо Даниэль Карвахаль.

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Все комментарии
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 15:06
    альсато
    альсато
    вчера в 14:52
    Солидарен с Гути!!!...лично для меня-обладатель Золотого Мяча-Жора Гогнадзе!...Десять раз пробивал с линии штрафной-и десять раз перекладина!!!..Вот где класс, вот где мастерство!!!..Сегодня-без шуток))))
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 14:23
    Роналдо, Фигу, Каннаваро и Бензема завоёвывали ЗМ, будучи игроками Реала, но не входили в символическую сборную АПЛ. Как же так? Где логика?
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 14:23
    Винисиус не попал в символическую сборную КА 2024. Или это другое?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:06
    Гути всё верно сказал, талант во всём
    tsnsbsq3e4xg
    tsnsbsq3e4xg
    вчера в 14:06
    Такое говорят после каждого вручения.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 14:05
    Каждый раз, когда награду получает не игрок Реала, зм становится позором и не престижным, но и тем не менее сливочных больше всех хотят получить этот не престижный мяч)
    Так откажитесь от него раз и навсегда! А не тогда, когда выигрывает соперник) а то лицемерие зашкаливает
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:51, ред.
    Ну за кого еще будет бывший игрок реала?)
    Андреас Иньеста о Золотом мяче Родри: «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАСЛУЖЕННО!»
    Barcelona
    Barcelona
    вчера в 13:46
    Да заткнись ты на**й
    shur
    shur
    вчера в 13:37
    ...а что сейчас пристижно "Оскар" ?! За что вручают, кому вручают,
    кто вручает и решает (понятно что академики) ,но после вручения все скрипя зубами СМОТРЯТ.....и бла,бла,бла...! Иначе не в обойме,
    не в теме, се ля ви...!!! А чем ЗМ хуже, те же яки, вид сбоку!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:31
    Да , хорошо тоже играл Жуниор .
    Гость
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