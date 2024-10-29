Гути: «Такой „Золотой мяч“ не имеет престижа»

Бывший полузащитник «Реала» Гути заявил об отсутствии престижа у «Золотого мяча».
Для меня такой «Золотой мяч» не имеет престижа. Расскажите мне, по каким критериям проходит это голосование. Впервые вижу обладателя «Золотого мяча», который не вошел в символические сборные АПЛ и Лиги чемпионов. Это говорит о многом. Я рад, что приз вручили Родриго. Победа не была заслужена, но нужно учитывать его заслуги в прошлом сезоне. Рад за то, как он себя проявил.
«Золотой мяч» выиграл хавбек «Манчестер Сити» Родриго. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял вторую строчку в голосовании. Гути считает, что награду должны были получить либо Винисиус, либо Даниэль Карвахаль.
кто вручает и решает (понятно что академики) ,но после вручения все скрипя зубами СМОТРЯТ.....и бла,бла,бла...! Иначе не в обойме,
не в теме, се ля ви...!!! А чем ЗМ хуже, те же яки, вид сбоку!
кто вручает и решает (понятно что академики) ,но после вручения все скрипя зубами СМОТРЯТ.....и бла,бла,бла...! Иначе не в обойме,
не в теме, се ля ви...!!! А чем ЗМ хуже, те же яки, вид сбоку!