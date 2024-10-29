Гути: «Такой „Золотой мяч“ не имеет престижа»

Бывший полузащитник «Реала» заявил об отсутствии престижа у «Золотого мяча».

Для меня такой «Золотой мяч» не имеет престижа. Расскажите мне, по каким критериям проходит это голосование. Впервые вижу обладателя «Золотого мяча», который не вошел в символические сборные АПЛ и Лиги чемпионов. Это говорит о многом. Я рад, что приз вручили . Победа не была заслужена, но нужно учитывать его заслуги в прошлом сезоне. Рад за то, как он себя проявил.