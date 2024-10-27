Санья посоветовал Погба перейти в «Арсенал»

Бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья порекомендовал хавбеку Полю Погба присоединиться к «канонирам».
Премьер-Лига подходит Погба, я бы хотел увидеть его в «Арсенале». У него есть опыт, ему нравится играть с молодыми футболистами, так Погба проявляет себя наиболее эффективно.
На чемпионате мира 2018 он был особенно силен, ведь рядом с ним выступали его друзья. У «Арсенала» молодая команда, я уже вижу его в этой футболке, болельщики полюбят Погба.
Во-первых, он сейчас не в форме и не в игровом тонусе, а пока он сыграется и почувствует ритм игры уйдет время, во-вторых, зарплата у него не маленькая, а у нас сейчас потолок з/п, да и характер у него не тот, который любит Артета, ему нужны податливые игроки, что бы были без истерик и тому подобному (по этому и не взяли свободного Рабье)....
Во-первых, он сейчас не в форме и не в игровом тонусе, а пока он сыграется и почувствует ритм игры уйдет время, во-вторых, зарплата у него не маленькая, а у нас сейчас потолок з/п, да и характер у него не тот, который любит Артета, ему нужны податливые игроки, что бы были без истерик и тому подобному (по этому и не взяли свободного Рабье)....