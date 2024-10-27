Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Санья посоветовал Погба перейти в «Арсенал»

вчера, 14:23

Бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья порекомендовал хавбеку Полю Погба присоединиться к «канонирам».

Премьер-Лига подходит Погба, я бы хотел увидеть его в «Арсенале». У него есть опыт, ему нравится играть с молодыми футболистами, так Погба проявляет себя наиболее эффективно.

На чемпионате мира 2018 он был особенно силен, ведь рядом с ним выступали его друзья. У «Арсенала» молодая команда, я уже вижу его в этой футболке, болельщики полюбят Погба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Флик: «Мы верим в нашу идею. Нужно продолжать в том же духе»
Вчера, 09:21
Анчелотти: «В течение 60 минут мы играли добротно»
Вчера, 08:56
Пике: «„Барселона“ — уникальный клуб. „Реал“ никогда не сможет быть таким»
Вчера, 00:41
Шахин назвал причины поражений «Боруссии» Дортмунд
26 октября
Гвардиола: «Я многому научусь у Рассела Мартина. Это был хороший урок»
26 октября
Конте заявил, что будет смотреть матч «Интер» — «Ювентус»
26 октября
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:39
Да, нам бы сейчас пригодился опытный игрок в центр поля, но кажется Поль не тот вариант....
Во-первых, он сейчас не в форме и не в игровом тонусе, а пока он сыграется и почувствует ритм игры уйдет время, во-вторых, зарплата у него не маленькая, а у нас сейчас потолок з/п, да и характер у него не тот, который любит Артета, ему нужны податливые игроки, что бы были без истерик и тому подобному (по этому и не взяли свободного Рабье)....
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:13, ред.
....хотят под кольцо поставить...!!!
vy924g6mn9cy
vy924g6mn9cy
вчера в 15:55
Хорошее предложение, Полю надо прислушаться
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:12
Санья правильно подметил, что Погба лучше всего раскрывается в команде с молодыми игроками, с которыми у него есть связь. В Арсенале много перспективной молодежи, что могло бы создать отличную атмосферу для его игры.
Болельщики, конечно, могут по-разному реагировать на возможный переход. Некоторые могут быть рады увидеть такого именитого игрока в команде, в то время как другие могут выразить сомнения из-за его предыдущих выступлений.
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:09
Тульский может
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:38
Погба сбитый лётчик, какой ещё Арсенал?
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:37
Даже в бредовых мечтах не представлю его в Арсенале!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 