Санья посоветовал Погба перейти в «Арсенал»

Бывший защитник «Арсенала» порекомендовал хавбеку присоединиться к «канонирам».

Премьер-Лига подходит Погба, я бы хотел увидеть его в «Арсенале». У него есть опыт, ему нравится играть с молодыми футболистами, так Погба проявляет себя наиболее эффективно.

На чемпионате мира 2018 он был особенно силен, ведь рядом с ним выступали его друзья. У «Арсенала» молодая команда, я уже вижу его в этой футболке, болельщики полюбят Погба.