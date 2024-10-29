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Во France Football объяснили, почему награду отдали Родри

вчера, 08:45

Главный редактор France Football Венсан Гарсия назвал причину, по которой награду «Золотой мяч» вопреки ожиданиям общественности и слухам получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Очевидно, Винисиус определённо пострадал от присутствия Беллингема и Карвахаля в пятёрке лучших, потому что математически это отняло у него несколько очков. Это также подводит итоги сезона «Реала», в котором показали прекрасное выступление сразу несколько их футболистов, и жюри разделило свои решения между ними, что сыграло в пользу Родри.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 17:46
Помниться когда-то (в 2019-м вроде) Ван-Дейк не получил ЗМ (если не ошибаюсь тогда получил Месси) примерно с той же формулировкой "просто в голосовании были ещё Аллисон и Салах - они то голоса и оттянули". Правда тогда такая формулировка звучала скорее от фанатов Лионеля. Но в целом ок - аргумент принимается. По идее тогда бы должен был выигрывать Карвахаль - он то и ЛЧ взял и Евро, но как мы знаем по примеру того же Ван-Дейка - за защитников уже лет 20 как "не модно" голосовать....
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:08
Не по зубам оказался сливочным не только весь пьедестал, но хотя бы первое место. А вот милано-голландское трио смогло.
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:30
...беспокой,беспокой,в этом и есть смысл нашего общения, знать что твоё мнение кому то не безразлично,это же радость,хорошего дня!
Горит,потому что трудно планку держат,Реал всё таки ....!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:21
Я не понимаю, почему у тебя и других фанатов Реала так горит. Месси и Бензема выиграли ЗМ в 35+ лет. Винисиусу всего 24. А тут столько негодования, как будто это был единственный шанс Винисиуса на ЗМ. Он играет в Реале. В этом году или в следующем обязательно выиграет еще раз ЛЧ и тогда получит свой ЗМ. Ну или другой игрок Реала. К чему вообще расстраиваться, когда 3 игрока Реала получили ЗМ за последние 10 лет?

Ладно не буду беспокоить.
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:17
...да в том то и дело не дошёл, ты бы меня раньше почитал,во! А сейчас даже думать о золотом мальчике не хочу!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:08
Дошел до банальных оскорблений Месси? Ясно с тобой.
shur
shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 10:56
...давай без стрелок на Рона, так и до карлика не далеко добраться,избитая тема...!!!
jjha3gczf798
jjha3gczf798
вчера в 10:16, ред.
Никакой шумихи ,Европа сделала всё для себя,как на ЧМ,это уже знакомо!Теперь уж точно Винисиус уйдёт из Реала и правильно сделает!!!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 10:12
Винисиус будет плакать и думать что ему награду не дали потому что он ниггер
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:04
Ахаха!) Топ!
7a6h34r7hxz5
7a6h34r7hxz5
вчера в 09:38
Просто подковерные игры и ничего другого.
112910415
112910415
вчера в 09:21
а ларчик просто открывался
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:14
Винисиус негодует
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 09:13
Слишком много шумихи между кандидатами. Честно говоря не один не перевешивал на столько чтобы гарантированно выиграть. Между Роналду и Месси куда сложнее было выбрать, но как то выбирали и принимали.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ shur (раскрыть)
вчера в 09:00
У Винисиуса кумир Роналду, который 4 года подряд занимал 2-е место, пока не выиграл в 2013. Если будет следовать примеру кумира и работать над собой, а не ныть, получит ЗМ.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 08:58
Рано говорить, что Винисиус пострадал из-за партнеров по команде. Сначала нужно узнать результаты голосования. Сколько очков набрал Винисиус и сколько остальные? Если отставание Винисиуса от Родри минимальное, то тогда конечно.
shur
shur
вчера в 08:52
...у меня одно пожелание, надеюсь это станет ему примером, изменится в лучшую сторону морально и психологически...! Если только не произойдёт притивоположный эффект...!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 08:51
В переводе это означает: Патамушта Суперлига!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:49
Мне нравится этот расклад. Слишком много мадридцев на вторых ролях...
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