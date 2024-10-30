Швец рассказал об опыте выступления с Родри за дубль «Вильярреала»

Полузащитник «Ахмата» поделился воспоминаниями об игре с хавбеком за дубль «Вильярреала».

За полем он действительно отличался от всех: любил учиться, много читал, при этом не зависал в тренажерках, как сейчас модно. Еще с тех лет не сидел в социальных сетях, всегда был на своей волне.