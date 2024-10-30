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Швец рассказал об опыте выступления с Родри за дубль «Вильярреала»

вчера, 17:21

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился воспоминаниями об игре с хавбеком Родри за дубль «Вильярреала».

За полем он действительно отличался от всех: любил учиться, много читал, при этом не зависал в тренажерках, как сейчас модно. Еще с тех лет не сидел в социальных сетях, всегда был на своей волне.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:31
Вот теперь и почувствуйте разницу))))..кто то просто жизнь прожигает, а кто борется и достигает поставленных целей.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
Ждём воспоминания однокашников Родри...)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:53
Всего один вопрос Антону: почему один стал лучшим европейским игроком, получившим "ЗМ", а фамилию второго я слышу изредка, по большим праздникам ?
Hamman
Hamman ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:19
Понятно. Ваше право трактовать мой комментарий в ту или иную сторону. Объясняется нет желания.
В конце концов правила одни для всех! Так ведь?
Буду караулить оскорбления болельщиков ФК Реал...
k2xb7mty4cwq
k2xb7mty4cwq
вчера в 18:13
Теперь непонятно как он стал лучшим .
shur
shur
вчера в 18:02
...Антоша, бутсы не мой, в которых с Родри играл,глядишь в Ман Сити попадёшь,дело за малым...!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 17:53
Здравствуйте.

"У них извилина только одна и та на их cules." - это оскорбление болельщиков ФК Барселона, а также лично одного из пользователей кто оставил комментарий в ветке той новости.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:38
То есть жил нормальной жизнью....:)))
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