Швец рассказал об опыте выступления с Родри за дубль «Вильярреала»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился воспоминаниями об игре с хавбеком Родри за дубль «Вильярреала».
За полем он действительно отличался от всех: любил учиться, много читал, при этом не зависал в тренажерках, как сейчас модно. Еще с тех лет не сидел в социальных сетях, всегда был на своей волне.
В конце концов правила одни для всех! Так ведь?
Буду караулить оскорбления болельщиков ФК Реал...
В конце концов правила одни для всех! Так ведь?
Буду караулить оскорбления болельщиков ФК Реал...
"У них извилина только одна и та на их cules." - это оскорбление болельщиков ФК Барселона, а также лично одного из пользователей кто оставил комментарий в ветке той новости.
"У них извилина только одна и та на их cules." - это оскорбление болельщиков ФК Барселона, а также лично одного из пользователей кто оставил комментарий в ветке той новости.