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В «Арисе» намерены обсуждать будущее Кокорина ближе к концу сезона

вчера, 17:32

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев рассказал источнику о позиции клуба по возможному продлению контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

На данный момент у Александра действующее соглашение. Прошло только восемь туров чемпионата, поэтому заводить разговоры о продлении контракта крайне преждевременно. Саша в последних двух матчах принимал участие, он в рабочей форме. Мы готовимся к следующим двум играм, которые пройдут на ближайшей неделе — кубок и выездной матч чемпионата.

Это вопрос, который обоюдно решается с двух сторон. Пока ещё до срока истечения контракта Кокорина есть предостаточно времени. Поэтому мы пока сконцентрированы на актуальных вопросах и результатах чемпионата. О будущем соглашении Александра можно будет говорить ближе к финальным стадиям сезона.

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Вещий
Вещий
вчера в 18:18
Наверное последний год на отдыхе на Кипре....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:47
Наверно "не намерены"??
Гость
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