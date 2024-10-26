Лесовой: «Топ-клубы Кипра соответствуют уровню РПЛ»

Нападающий поделился впечатлениями от выступления за кипрский клуб АЕЛ .

Сюда я ехал за футболом — чтобы играть в полную мощь и не оставаться где-то на подмене, в подвешенном состоянии. Тренер позволяет нам действовать в атаке смело и креативно, проявлять лидерские качества. Главное — я стабильно выхожу на поле, чувствую себя полезным. Задача АЕЛа — быть в шестерке по итогам «регулярки», чтобы сыграть в плей-офф. И эта кипрская шестерка, если сравнивать, совершенно точно соответствует уровню РПЛ .