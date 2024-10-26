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Лесовой: «Топ-клубы Кипра соответствуют уровню РПЛ»

вчера, 09:45

Нападающий Даниил Лесовой поделился впечатлениями от выступления за кипрский клуб АЕЛ.

Сюда я ехал за футболом — чтобы играть в полную мощь и не оставаться где-то на подмене, в подвешенном состоянии. Тренер позволяет нам действовать в атаке смело и креативно, проявлять лидерские качества. Главное — я стабильно выхожу на поле, чувствую себя полезным. Задача АЕЛа — быть в шестерке по итогам «регулярки», чтобы сыграть в плей-офф. И эта кипрская шестерка, если сравнивать, совершенно точно соответствует уровню РПЛ.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:38
Дожили! Нас уже с Кипром сравнивают, который по сути является аутсайдером европейского футбола.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:36
Православному среди обрезанных нелегко...
fpv75bxeaa3a
fpv75bxeaa3a
вчера в 10:30
Да ещё и на солнышке греешься
Гость
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