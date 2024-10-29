Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеШвейцария. Суперлига 2024/2025

Антон Миранчук: «Считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов»

вчера, 17:21

Полузащитник Антон Миранчук высказался о своём переходе в «Сьон».

Были такие моменты, когда я понимал, что агенты больше склоняются к чемпионату России. Не знаю, как объяснить, это что-то внутри.

Я решил для себя и нашел поддержку у семьи. У нас маленький ребенок, здесь все хорошо, но жена, друзья, брат – все меня поддерживали.

В первую очередь, я сам себе сказал, что не вижу себя в России. За полгода до конца контракта я озвучил решение своим представителям, что хочу попробовать себя в другом чемпионате.

Разумеется, это лето было долгим для меня. Думал, я свободный агент, 28 лет, в расцвете сил, считал, что спокойно найду команду в топ-5 чемпионатов и буду играть.

Все затянулось, появились тревога и страх, что ничего не получится. Уже в России закрывалось трансферное окно, потом пришло предложение от «Сьона», решил для себя, что это будет новым вызовом.

Клуб и президент показали мне свою заинтересованность. Я здесь счастлив, чувствую себя комфортно.

Знаю, что в дальнейшем мне это поможет. Возможно, даже сделать рывок в топ-5 чемпионатов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Мне очень жаль Эрика тен Хага»
Вчера, 16:28
Гвардиола о пропуске «Реалом» церемонии «Золотого мяча»
Вчера, 16:13
Агуэро: «Футбол для всех, а не только для мадридского „Реала“»
Вчера, 15:19
Зеедорф: «Мне кажется, что между „Реалом“ и УЕФА есть проблемы»
Вчера, 15:18
Гути: «Такой „Золотой мяч“ не имеет престижа»
Вчера, 13:29
Бразильская футболистка намекнула на дискриминацию в отношении Винисиуса
Вчера, 11:39
Сортировать
Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 20:43
Топ 5 только не с того конца)...
Сп62
Сп62
вчера в 19:33
Лет пять назад топ-5 были ближе. Сегодня это утопия.
112910415
112910415
вчера в 19:06
увы, Антон, увы ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:00
Мечты мечты Где ваши сладость. чел ценой в 6 млн спокойно хочет найти себя в ТОП-5))) смешно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:12
И Швейцария и , тем более, Сьон это очень далеко не топ-5 и даже не топ-10, а пониже. Привыкай уже.
борька
борька
вчера в 18:11
Удачи, парень
Agalas
Agalas
вчера в 18:09
В России Миранчук себя не видит, а в Швейцарии не видят его.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:58
Везде ждут с распростёртыми руками.
lotsman
lotsman
вчера в 17:38
Сьон, это потолок. Пора бы уже это понять.
cyy29esb5pyy
cyy29esb5pyy
вчера в 17:36
До топ пятёрке Антоха не дотянул
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 