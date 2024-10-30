Степашин о трансфере Сафонова: «Тюкавин достоин такого же предложения»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос, готов ли нападающий Константин Тюкавин к переходу в серьезный европейский клуб.
Разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Сафонов — неплохой вратарь, но ему еще надо в ПСЖ выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Его сейчас, правда, некоторые критикуют: мол, стал меньше забивать. Если ему и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига.
В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.