Степашин о трансфере Сафонова: «Тюкавин достоин такого же предложения»

Член совета директоров «Динамо» ответил на вопрос, готов ли нападающий к переходу в серьезный европейский клуб.

Разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Сафонов — неплохой вратарь, но ему еще надо в ПСЖ выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Его сейчас, правда, некоторые критикуют: мол, стал меньше забивать. Если ему и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига.