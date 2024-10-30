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Степашин о трансфере Сафонова: «Тюкавин достоин такого же предложения»

вчера, 11:26

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос, готов ли нападающий Константин Тюкавин к переходу в серьезный европейский клуб.

Разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Сафонов — неплохой вратарь, но ему еще надо в ПСЖ выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Его сейчас, правда, некоторые критикуют: мол, стал меньше забивать. Если ему и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:44
В точку про Советских спортсменов!.. Вот в то время -была школа СВОИХ футболистов (и не только) высокого класса!...НИЧЕГО не приживается у нас , и НИЧЕГО не получается , когда пытаемся слепо копировать чужой опыт....п.с...свое развалили, а чужого (на пользу) так и не приобрели....
cska1948
cska1948 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:18
И я был бы не против, если БЫ в нашей стране была развита школа воспитания СВОИХ футболистов высокого класса. Вон, в Германии, Италии, Франции, Испании полно легионеров. Но это не сказывается на игре сборной этих стран. У них своих игроков высокого уровня предостаточно и легионеры в этих странах РЕАЛЬНО повышают уровень конкуренции за место в составе. Ведь не зря эти страны, в разные годы, выигрывали ЧМ. А в нашем чемпионате НЕТ конкуренции между россиянами и легами. Леги не играют только по причине травмы или лимита. Наши футболисты "повышают" своё мастерство сидя на лавке. А тех, кто реально может составить конкуренцию легам дружно, хором, выталкиваем за границу.
В сотый раз повторю. Сравните результаты советских баскетболистов, хоккеистов, футболистов, которые играли без легионеров с результатами современных команд, включая сборные, и вы увидите, что легионеры это ЗЛО Российского спорта.
альсато
альсато ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 08:48
я не против того чтоб к нам приезжали басурманы и тем более за то, если кого то приглашают из наших на чужбину.....против я только одного, когда в Российском клубе в заявке на матч выходят в стартовом составе ДЕВЯТЬ ребят с паспортом не из широких штанин!))))....мое предложение такое..Премьер Лига-пущай играет так как играет-клубы частные-это их право!...НО Чемпионат России-нужно проводить среди Россиян!..п.с...футболистов из бывших Советских республик-не считаю иностранцами!
cska1948
cska1948 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:25
Так поэтому и выгоняют НАШИХ, чтобы освободить место для приезжающих.
cska1948
cska1948
вчера в 17:22
Да что же это такое!!! Все подряд хотят ВЫГНАТЬ из России мало-мальски прилично играющих российских футболистов. Неужели вам приятней смотреть на игру легов чем своих, доморощенных?
112910415
112910415
вчера в 13:49
мнение господина Степашина никак не повлияет на судьбу спортсмена ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:02
Г-н Степашин не понимает, что полевому игроку, тем более из России, проявить себя в такой степени, чтобы тебя пригласил известный клуб, в десятки раз сложнее, чем вратарю.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:29
А почему их нет, не задумывались? Один уже уехал, так вместо того, чтобы испанский учить, учит испанцев русским матюкам...
Capral
Capral
вчера в 12:26
Насколько мне известно, Степашин не пьёт...
269vnu6h8d3c
269vnu6h8d3c
вчера в 12:22
Тюкавина хотят отправить в небытие.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:12
Простыми словами Тюкавин тоже достоин лавки в топ5 Еаропы
альсато
альсато
вчера в 11:39
Нужно сделать так, чтоб не от нас уезжали, а к нам приезжали!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:38
Я думаю, что по Тюкавину просто нет предложений
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
Понесло товарища....если послушать, так у нас чуть ли не все звезды европейского уровня! А на деле только лишь головин один играет!
cezcm6tq9jg8
cezcm6tq9jg8
вчера в 11:36, ред.
Степашин чушь несет, На Костю работает все Динамо, в серьезном европейском клубе это не принято. Захарян свидетель.
uq7253x499xw
uq7253x499xw
вчера в 11:34
Всё в руках у Тюкавена и его агета
Гость
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