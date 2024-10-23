Головин: «Игра с „Црвеной Звездой“ нам давалась. Счёт говорит сам за себя»

Полузащитник «Монако» и сборной России подвёл итоги матча 3-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:1) и объяснил, почему начал его на скамейке запасных.

Счёт говорит сам за себя. Игра нам давалась, многое получалось в атаке. Были и хорошие подходы, и острые моменты. Заслуженно одержали крупную победу. Почему много голов было забито именно во втором тайме и связано ли это с моим появлением на поле? Честно говоря, не думал об этом. Вряд ли это главная причина того, что большую часть голов мы забили после перерыва, хотя понятно, что у меня была задача и обострять, и создавать моменты.

В принципе это получилось: помимо забитых мячей, был ещё отменённый гол, моё попадание в штангу. В общем, думаю, мы порадовали болельщиков. Почему начал игру в запасе? Обычная ротация, у нас сейчас много матчей, важные игры и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В прошлом туре был тяжёлый матч против «Лилля», который мы заканчивали в меньшинстве, сейчас предстоит дерби с «Ниццей», поэтому игровое время получает максимальное количество футболистов.