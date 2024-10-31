Матч «Валенсия» — «Реал» перенесли из-за наводнений

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вчера, 16:57

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе матчей чемпионата Испании, которые должны были состояться на этих выходных в валенсийском регионе, из-за наводнений.

Речь идёт о встречах 12-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Райо Вальекано», «Валенсия» — «Реал Мадрид», а также поединках 13-го тура Сегунды «Кастельон» — «Расинг де Феррол», «Эльденсе» — «Уэска» и «Леванте» — «Малага».

Также отложены игры женских турниров, Кубка Испании и юношеских соревнований среди игроков до 14 и 16 лет.