Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыИталия. Серия А 2024/2025

«Болонья» реконструирует домашний стадион, чтобы принять Евро-2032

вчера, 23:36

«Болонья» проведет реконструкцию домашнего стадиона «Ренато ДальАра».

Итальянский клуб объявил о подписании эксклюзивного партнерского соглашения с Webuild Group с целью обновления стадиона.

Партнерство, рассчитанное до конца 2027 года, стало частью более крупного проекта, разработанного клубом совместно с муниципалитетом Болоньи. Ожидается, что новый стадион позволит городу стать кандидатом на проведение матчей чемпионат Европы 2032 года. Общий объем запланированных инвестиций оценивается в 200 миллионов евро.

Фундаментальным элементом реконструкции станет крыша стадиона, имеющая форму ракушки и способная пропускать свет и воздух. Кроме того, металлические конструкции, установленные к ЧМ-1990, будут демонтированы, что позволит сохранить оригинальные стены.

Объект будет построен по стандартам УЕФА 4-й категории и будет вмещать более 30 тысяч мест. Трибуны будут расположены близко к полю, примерно в 7 метрах от игровой линии.

Частью проекта также станет реконструкция района, где будет построен «временный стадион», на котором во время работ пройдут домашние матчи клуба.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хави приглашал шамана в раздевалку «Барселоны»
30 октября
«Ноттингем Форест» хочет сделать свой стадион «одним из лучших в Англии»
27 октября Фото
Баку и Мадрид заинтересованы в проведении финала Лиги чемпионов 2027 года
23 октября
«Милан» и «Интер» хотят построить новый стадион в районе Сан-Сиро
22 октября
«Арсенал» изучает вариант с расширением стадиона, чтобы увеличить доходы
22 октября
Симеоне высказался о частичном закрытии трибун на стадионе «Атлетико»
20 октября
Все комментарии
et559tvjgcq8
et559tvjgcq8
сегодня в 06:35
Лишь бы в серию В не вылететь...
112910415
112910415
сегодня в 06:04
пусть сбудутся амбициозные планы !
hpnxp3sf6mqs
hpnxp3sf6mqs
сегодня в 01:27
Современный стадион конечно нужен, а старый был с арками и башнями, запоминающийся
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 